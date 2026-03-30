Пішов із дому на тиждень: підліток загубився на Харківщині

Події 19:31   30.03.2026
Оксана Якушко
Копи Ізюмщини розшукали підлітка, що пішов із дому 23 березня, повідомляє Нацполіція.

Про те, що парубок зник, його рідні повідомили у поліцію 30 березня о 11:15. Заявниця розповіла, що хлопець 23 березня пішов на прогулянку та не повернувся. Самостійні пошуки підлітка результатів не дали. Стало відомо, що хлопець раніше неодноразово залишав місце проживання.

Правоохоронці негайно розпочали пошук і менш ніж за годину встановили, де перебуває неповнолітній, а саме, у знайомих в місті Ізюм.

Поліціянти повернули парубка додому. Жодних протиправних дій щодо нього не вчинили. Але із ним та його родиною провели профілактичну бесіду.

