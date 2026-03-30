Ушел из дома на неделю: подросток пропал на Харьковщине
Копы Изюмщины разыскали ушедшего из дома 23 марта подростка, сообщает Нацполиция.
О том, что несовершеннолетний пропал, его родные сообщили в полицию 30 марта в 11:15. Заявительница рассказала, что парень 23 марта отправился на прогулку и не вернулся. Самостоятельные поиски парня результатов не дали. Стало известно, что подросток раньше неоднократно покидал место жительства.
Правоохранители немедленно приступили к поиску и менее чем через час установили, где находится несовершеннолетний, а именно, у знакомых в городе Изюм.
Полицейские вернули парня домой. Никаких противоправных действий в отношении него не совершили. Но с ним и его семьей провели профилактическую беседу.
Популярно
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, Нацполиция, ушел из дома;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ушел из дома на неделю: подросток пропал на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 19:31;