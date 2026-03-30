Ушел из дома на неделю: подросток пропал на Харьковщине

Происшествия 19:31   30.03.2026
Оксана Якушко
Копы Изюмщины разыскали ушедшего из дома 23 марта подростка, сообщает Нацполиция.

О том, что несовершеннолетний пропал, его родные сообщили в полицию 30 марта в 11:15. Заявительница рассказала, что парень 23 марта отправился на прогулку и не вернулся. Самостоятельные поиски парня результатов не дали. Стало известно, что подросток раньше неоднократно покидал место жительства.

Правоохранители немедленно приступили к поиску и менее чем через час установили, где находится несовершеннолетний, а именно, у знакомых в городе Изюм.

Полицейские вернули парня домой. Никаких противоправных действий в отношении него не совершили. Но с ним и его семьей провели профилактическую беседу.

  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 19:31;

