Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова

Общество 14:12   30.03.2026
Виктория Яковенко
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова Фото: Харьковский горсовет

Распоряжение о завершении отопительного сезона в Харькове подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба городского совета.

Согласно документу тепло отключат в городе 31 марта.

«Завтра системы отопления жилых домов, больниц, учебных заведений и других объектов бытового и социально-культурного назначения будут отключены от теплоснабжения», — отметили в мэрии.

Напомним, накануне мэр Игорь Терехов сообщил, что отопительный сезон в Харькове планируют закончить 1 апреля. Такое решение приняли исходя из погодных условий, а также по рекомендации правительства, отметил городской голова.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 14:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Распоряжение о завершении отопительного сезона в Харькове подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба городского совета.".