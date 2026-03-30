Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова

Распоряжение о завершении отопительного сезона в Харькове подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба городского совета.

Согласно документу тепло отключат в городе 31 марта.

«Завтра системы отопления жилых домов, больниц, учебных заведений и других объектов бытового и социально-культурного назначения будут отключены от теплоснабжения», — отметили в мэрии.

Напомним, накануне мэр Игорь Терехов сообщил, что отопительный сезон в Харькове планируют закончить 1 апреля. Такое решение приняли исходя из погодных условий, а также по рекомендации правительства, отметил городской голова.

