Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове
В Харькове правоохранители задержали 54-летнего владельца нескольких строительных фирм. По версии следствия, он организовал схему продажи ухода за якобы больной матерью для уклонения от мобилизации.
В начале мая этого года предприниматель встретился со своим знакомым в одном из гостиничных комплексов Харькова и предложил ему помощь с отсрочкой от мобилизации, сообщили в областной прокуратуре.
Фигурант заверил, что может повлиять на должностных лиц врачебно-консультационной комиссии и ТЦК, и обещал обеспечить получение фиктивных медицинских заключений о наличии у матери призывника болезни и необходимости ухода. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов. Предприниматель убеждал, что без его посредничества оформить документы самостоятельно мужчине не удастся.
12 мая в Харькове делец получил от клиента документы и деньги и был задержан.
Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ) и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщала МГ «Объектив», 14 мая харьковские Telegram-каналы распространили видео, сопроводив его сообщением: ребенок остался один возле школы, потому что родителей бусифицировали. По версии соцсетей, девочку родители привезли в школу, но там ее отца якобы встретили сотрудники ТЦК и затянули в свой автомобиль. По той же версии, мать оказалась в бусике, потому что пыталась спасти мужа. Что из этого правда, выясняют правоохранители. В Нацполиции Харьковщины сообщили: во время проверки военно-учетных документов неизвестные лица в военной форме задержали мужчину 44 лет. В Харьковском ОТЦК прокомментировали, что назначили служебное расследование.
Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, новости Харькова, уклонисты, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 21:21;