Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове

В Харькове правоохранители задержали 54-летнего владельца нескольких строительных фирм. По версии следствия, он организовал схему продажи ухода за якобы больной матерью для уклонения от мобилизации.

В начале мая этого года предприниматель встретился со своим знакомым в одном из гостиничных комплексов Харькова и предложил ему помощь с отсрочкой от мобилизации, сообщили в областной прокуратуре.

Фигурант заверил, что может повлиять на должностных лиц врачебно-консультационной комиссии и ТЦК, и обещал обеспечить получение фиктивных медицинских заключений о наличии у матери призывника болезни и необходимости ухода. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов. Предприниматель убеждал, что без его посредничества оформить документы самостоятельно мужчине не удастся.

12 мая в Харькове делец получил от клиента документы и деньги и был задержан.

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ) и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

