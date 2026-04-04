Готовятся ли в Украине к мобилизации женщин? Официальный ответ ВСУ

Сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин – безосновательны, заявили в Сухопутных войсках ВСУ. И подчеркнули: к этому не готовятся и не разрабатывают никакие соответствующие механизмы.

«Данная информация безосновательна, манипулятивна и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации ВСУ. Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений регулирования этого процесса. Женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а на военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием», — говорится в сообщении.

В ВСУ отмечают: после того, как первая гражданка Украины случайно попала на учет, не имея соответствующего образования, командованием Сухопутных войск провело служебное расследование для выяснения причин такой ошибки.

«Было обнаружено, что ложная информация была внесена в систему «Оберег» в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был обнаружен ряд аналогичных случаев. В то же время, изменить такую ​​информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В ИКС «Оберег» отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов», — обьяснили в Сухопутных войсках.

И заявили, что уже обратились в Генштаб и Минобороны с рядом предложений, которые должны устранить пробелы и недостатки в системе «Оберег».

В ВСУ советуют: если вы обнаружили внесение ошибочных данных о себе в ИКС «Оберег», обращайтесь на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937.

Напомним, филологиня Ирина Логинова вдруг оказалась на учете в Шевченковском ТЦК Харькова, да еще и находилась в розыске как злостная уклонистка. Когда же сделала эту историю публичной через соцсети, с ней связались еще 24 женщины с той же проблемой. Всех их без ведома и соответствующего образования поставили на учет в одном и том же терцентре комплектования, подали в розыск и выписали штраф. Как объясняют юристы и представители областного ТЦК – в материале МГ «Объектив».