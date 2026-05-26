Пошел гулять и не вернулся: 11-летнего ребенка искали на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители разыскали 11-летнего мальчика.

Сегодня, 26 мая, к копам обратилась 50-летняя жительница села Бисквитное и заявила об исчезновении ее 11-летнего сына. По ее словам, около 12:00 мальчик пошел гулять и не вернулся домой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На поиски ребенка сразу были ориентированы все наряды полиции. Полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего. Он находился недалеко от своего места жительства», — отметили правоохранители.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Мальчика вернули домой.

Копы призывают родителей быть внимательными к месту нахождения своих детей и своевременно сообщать правоохранителей в случае их исчезновения.

Напомним, прокуроры совместно с ювенальными полицейскими и сотрудниками службы по делам детей изъяли 12-летнюю девочку из квартиры в Холодногорском районе Харькова. Когда комиссия навестила квартиру, матери дома не было. Девочка находилась без присмотра взрослых, была голодной и грязной, сообщали в областной прокуратуре.