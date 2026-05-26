Пошел гулять и не вернулся: 11-летнего ребенка искали на Харьковщине
В Харьковской области правоохранители разыскали 11-летнего мальчика.
Сегодня, 26 мая, к копам обратилась 50-летняя жительница села Бисквитное и заявила об исчезновении ее 11-летнего сына. По ее словам, около 12:00 мальчик пошел гулять и не вернулся домой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На поиски ребенка сразу были ориентированы все наряды полиции. Полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего. Он находился недалеко от своего места жительства», — отметили правоохранители.
Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Мальчика вернули домой.
Копы призывают родителей быть внимательными к месту нахождения своих детей и своевременно сообщать правоохранителей в случае их исчезновения.
Напомним, прокуроры совместно с ювенальными полицейскими и сотрудниками службы по делам детей изъяли 12-летнюю девочку из квартиры в Холодногорском районе Харькова. Когда комиссия навестила квартиру, матери дома не было. Девочка находилась без присмотра взрослых, была голодной и грязной, сообщали в областной прокуратуре.
Читайте также: Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, искали, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пошел гулять и не вернулся: 11-летнего ребенка искали на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 16:45;