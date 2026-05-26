Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині

На Харківщині правоохоронці розшукали 11-річного хлопця.

Сьогодні, 26 травня, до копів звернулася 50-річна мешканка села Бісквітне та заявила про зникнення її 11-річного сина. За її словами, близько 12:00 хлопець пішов гуляти та не повернувся додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На пошуки хлопця відразу були орієнтовані всі наряди поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього. Він перебував неподалік свого місця мешкання», – зазначили правоохоронці.

Жодних протиправних дій щодо дитини не скоєно. Хлопця повернули додому.

Копи закликають батьків бути уважними до місця перебування своїх дітей та своєчасно повідомляти правоохоронців у разі їх зникнення.

