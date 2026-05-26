Live

Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині

Суспільство 16:45   26.05.2026
Вікторія Яковенко
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці розшукали 11-річного хлопця.

Сьогодні, 26 травня, до копів звернулася 50-річна мешканка села Бісквітне та заявила про зникнення її 11-річного сина. За її словами, близько 12:00 хлопець пішов гуляти та не повернувся додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На пошуки хлопця відразу були орієнтовані всі наряди поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього. Він перебував неподалік свого місця мешкання», – зазначили правоохоронці.

Жодних протиправних дій щодо дитини не скоєно. Хлопця повернули додому.

Копи закликають батьків бути уважними до місця перебування своїх дітей та своєчасно повідомляти правоохоронців у разі їх зникнення.

Нагадаємо, прокурори спільно з ювенальними поліцейськими та співробітниками служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з квартири у Холодногірському районі Харкова. Коли комісія відвідала квартиру, матері вдома не було. Дівчинка перебувала без нагляду дорослих, була голодною та брудною, повідомляли в обласній прокуратурі

Читайте також: Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
26.05.2026, 16:45
Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)
Будинок горів на Харківщині внаслідок атаки БпЛА (фото, відео)
26.05.2026, 16:12
Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області
Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області
26.05.2026, 14:49
Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
26.05.2026, 14:14
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, ціни на квіти
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, ціни на квіти
26.05.2026, 17:12
Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷
Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷
26.05.2026, 13:47

Новини за темою:

21.05.2026
Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)
15.05.2026
Ще одну дитину забрали з родини в Харкові: комісія застала матір п’яною
14.05.2026
12-річна дівчинка жила в Харкові без світла, води та їжі: де була мати (фото)
12.05.2026
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
08.05.2026
Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра матері, нові подробиці про сім’ю 📷


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці розшукали 11-річного хлопця.".