Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
На Харківщині правоохоронці розшукали 11-річного хлопця.
Сьогодні, 26 травня, до копів звернулася 50-річна мешканка села Бісквітне та заявила про зникнення її 11-річного сина. За її словами, близько 12:00 хлопець пішов гуляти та не повернувся додому, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«На пошуки хлопця відразу були орієнтовані всі наряди поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього. Він перебував неподалік свого місця мешкання», – зазначили правоохоронці.
Жодних протиправних дій щодо дитини не скоєно. Хлопця повернули додому.
Копи закликають батьків бути уважними до місця перебування своїх дітей та своєчасно повідомляти правоохоронців у разі їх зникнення.
Нагадаємо, прокурори спільно з ювенальними поліцейськими та співробітниками служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з квартири у Холодногірському районі Харкова. Коли комісія відвідала квартиру, матері вдома не було. Дівчинка перебувала без нагляду дорослих, була голодною та брудною, повідомляли в обласній прокуратурі
Читайте також: Ціни за рік зросли: вартість квітів у Харкові напередодні останнього дзвоника
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, харківщина, шукали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 16:45;