Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷
В СКП “Харківзеленбуд” повідомляють, що на Журавлівці тривають роботи з благоустрою зони відпочинку.
Зазначається, що комунальники провели розрівнювання пляжу, який був розмитий водою. А сьогодні туди завезли перші п’ять вантажівок свіжого піску.
“Його рівномірно розподілять по території, облаштувавши гарний та зручний спуск у воду. Згодом на оновлений пляж додадуть комфортні лежаки та парасолі від сонця”, – розповіли комунальники.
Вони підкреслили, що доступ на Журавлівський острів, користування пляжем, лежаками буде безкоштовним.
Нагадаємо, СКП “Харківзеленбуд” передали у постійне користування земельну ділянку для облаштування зони відпочинку населення. Мова йде про пляж “Акважур” на Журавлівці. Про це 4 травня повідомляв ГО “Харківський антикорупційни центр” з посиланням на рішення міськради.
Зазначимо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч?. «Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: журавлевка, новини Харкова, пляж;
Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 13:47;