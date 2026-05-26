Буде зручний спуск і лежаки: облаштовують безкоштовний пляж на Журавлівці 📷

В СКП “Харківзеленбуд” повідомляють, що на Журавлівці тривають роботи з благоустрою зони відпочинку.

Зазначається, що комунальники провели розрівнювання пляжу, який був розмитий водою. А сьогодні туди завезли перші п’ять вантажівок свіжого піску.

“Його рівномірно розподілять по території, облаштувавши гарний та зручний спуск у воду. Згодом на оновлений пляж додадуть комфортні лежаки та парасолі від сонця”, – розповіли комунальники.

Вони підкреслили, що доступ на Журавлівський острів, користування пляжем, лежаками буде безкоштовним.

Нагадаємо, СКП “Харківзеленбуд” передали у постійне користування земельну ділянку для облаштування зони відпочинку населення. Мова йде про пляж “Акважур” на Журавлівці. Про це 4 травня повідомляв ГО “Харківський антикорупційни центр” з посиланням на рішення міськради.

Зазначимо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч?. «Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.