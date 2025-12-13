Live

Щоб довго не чекати, доки дерева виростуть – Терехов про Журавлівський ліс

Суспільство 18:37   13.12.2025
Оксана Горун
Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як планують розв’язувати в місті “дуже болюче питання” відновлення бору на Журавлівці.

“На цій території буде парк. Я не дозволю нікому зробити там забудову. Це буде рекреаційна зона, де ми висадимо середньовікові дерева, аби містянам не довелося довго чекати, поки вони виростуть”, – пообіцяв міський голова на зустрічі з представниками ГО “Організація ветеранів України Салтівського району”.

Слова мера цитує пресслужба міськради.

Мер зазначив, що військові дії та обстріли вплинули на екологію в Харківській області. За час від початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові загинуло понад 2500 дерев. І не завжди через свій вік, причиною ставали ушкодження під час обстрілів чи опіки від порохових газів.

“Але для нас важливо, щоб місто залишалося зеленим, тому робитимемо все, щоб покращити ситуацію”, – запевнив мер.

Раніше в коментарі МГ “Об’єктив” речник СКП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко пояснив: щоб розпочати повноцінне відновлення лісу на Журавлівці, для початку територію необхідно розчистити від сухостою. Також діяти озеленювачам необхідно буде так, щоб за деякий час не зіткнутися з тими само проблемами, що занапастили попередні дерева (нагадаємо, тут завелася коренева губка – грибок, що вразив хвойні рослини).

Читайте також: Дерева в центрі Харкова – вже “пенсіонери”: чим їх замінять (відео)

“Збираються комісії з екологів, активістів, ландшафтних дизайнерів для того, щоб запропонувати Харкову, городянам найкраще рішення щодо цього лісу”, – зазначив Кравченко.

У вересні 2023 року біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус пояснив, що  великі сосни в Журавлівському лісі сохнуть не через те, що їх труять, а через кореневу губку, яка розвивається у хвойних монопосадках. До цього, навесні, працівники СКП “Харківзеленбуд” висаджували на території однорічні сосни (пожежа у вересні 2024 року їх не торкнулася). Щоб запобігти ураженню кореневою губкою молодняку, Бенгус запропонував висаджувати не лише хвойні, а й листяні дерева. З метою створити більш стійкий до хвороб змішаний ліс, у 2024 році він посіяв десятки тисяч жолудів. Цього серпня біолог поділився результатами: проросло до тисячі дубів. У Харківзеленбуді запевнили: до такої ініціативи ставляться прихильно, дуби додадуть ділянці мальовничості.

Автор: Оксана Горун
