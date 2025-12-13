Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как планируют решать в городе «очень болезненный вопрос» восстановления бора на Журавлевке.

«На этой территории будет парк. Я не позволю никому сделать там застройку. Это будет рекреационная зона, где мы высадим средневозрастные деревья, чтобы горожанам не пришлось долго ждать, пока они вырастут», — пообещал городской голова на встрече с представителями ОО «Организация ветеранов Украины Салтовского района города Харькова».

Слова мэра цитирует пресс-служба горсовета.

Мэр отметил, что военные действия и обстрелы оказали значительное влияние на экологию в Харьковской области. За время с начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове погибло более 2500 деревьев. И не всегда из-за своего возраста, причиной становились повреждения во время обстрелов или ожоги от пороховых газов.

«Но для нас важно, чтобы город оставался зеленым, поэтому будем делать все, чтобы улучшить ситуацию», — заверил мэр.

Ранее в комментарии МГ «Объектив» спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко пояснил: чтобы начать полноценное восстановление леса на Журавлевке, для начала территорию необходимо расчистить от сухостоя. Также действовать озеленителям необходимо будет так, чтобы через некоторое время не столкнуться с теми же проблемами, что погубили предыдущие деревья (напомним, тут завелась корневая губка — грибок, поразивший хвойные растения).

«Собираются комиссии из экологов, активистов, ландшафтных дизайнеров для того, чтобы предложить Харькову, горожанам лучшее решение по этому бору», — отметил Кравченко.

В сентябре 2023 года биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус объяснил, что большие сосны в Журавлевском лесу сохнут не из-за того, что их травят, а из-за корневой губки, которая развивается в хвойных монопосадках. До этого, весной, работники СКП «Харьковзеленстрой» высаживали на территории однолетние сосны (пожар в сентябре 2024 года их не затронул). Чтобы предотвратить поражение корневой губкой молодняка, Бенгус предложил высаживать не только хвойные, но и лиственные деревья. С целью создать более устойчивый к болезням смешанный лес, в 2024 году он посеял десятки тысяч желудей. В этом августе биолог поделился результатами: проросло до тысячи дубов. В Харьковзеленстрое заверили: к такой инициативе относятся благосклонно, дубы добавят участку живописности.