Под Харьковом восстанавливают сосновый бор (видео)
Бор в поселке Песочин засаживают молодыми соснами.
Видео процесса опубликовал в facebook Песочинский поселковый голова Олег Чернобай.
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«Несмотря на войну, продолжаем восстанавливать сосновый бор в микрорайоне Мобиль! Украинцы — несокрушимые!» — подписал ролик Чернобай.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бор в поселке Песочин засаживают молодыми соснами".