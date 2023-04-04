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Под Харьковом восстанавливают сосновый бор (видео)

Общество 10:42   04.04.2023
Оксана Горун
Под Харьковом восстанавливают сосновый бор (видео)

Бор в поселке Песочин засаживают молодыми соснами.

Видео процесса опубликовал в facebook Песочинский поселковый голова Олег Чернобай.

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«Несмотря на войну, продолжаем восстанавливать сосновый бор в микрорайоне Мобиль! Украинцы — несокрушимые!» — подписал ролик Чернобай.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бор в поселке Песочин засаживают молодыми соснами".