Під Харковом відновлюють сосновий бір (відео)
Бір у селищі Пісочин засаджують молодими соснами.
Відео процесу опублікував у фейсбуці Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай.
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“Попри війну, продовжуємо відновлювати сосновий бір у мікрорайоні Мобіль! Українці – незламні!” – підписав ролик Чорнобай.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бір у селищі Пісочин засаджують молодими соснами".