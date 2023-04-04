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Під Харковом відновлюють сосновий бір (відео)

Суспільство 10:42   04.04.2023
Оксана Горун
Під Харковом відновлюють сосновий бір (відео)

Бір у селищі Пісочин засаджують молодими соснами.

Відео процесу опублікував у фейсбуці Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай.

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“Попри війну, продовжуємо відновлювати сосновий бір у мікрорайоні Мобіль! Українці – незламні!” – підписав ролик Чорнобай.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бір у селищі Пісочин засаджують молодими соснами".