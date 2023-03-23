У гідропарку на Салтівці, який постраждав від обстрілів, садять сосни: Терехов

У Журавлівському гідропарку висадять понад 20 тисяч дерев. Терехов взяв участь у висадці зелених насаджень.

Як повідомили у Харківській міській раді із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, багато зелених зон у Харкові постраждали через війну. Були прильоти і в ліс у Журавлівському гідропарку. Поряд велися бойові дії, через що частину пошкоджених дерев довелося зрубати.

«Це дуже важливо, бо ця територія стане частиною майбутнього «зеленого каркаса» міста», – наголосив мер.

Дерева планують висадити і з іншого боку соснового бору. Ця територія є рекреаційною зоною, тому будувати житлові будинки тут не будуть, зазначив Терехов.

«Хочу поставити крапку в бажанні деяких бізнесменів збудувати щось на цій території. Тут будуть тільки ліси, зелені насадження, рекреаційна зона. Така моя відповідь бізнесу. Для будівництва будинків у нас є інші локації», – додав Ігор Терехов.