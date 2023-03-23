Live
  • Четвер 23.03.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.43
    • 🟢

У гідропарку на Салтівці, який постраждав від обстрілів, садять сосни: Терехов

Суспільство 15:43   23.03.2023
Вікторія Яковенко
У гідропарку на Салтівці, який постраждав від обстрілів, садять сосни: Терехов Фото: Харківська міська рада

У Журавлівському гідропарку висадять понад 20 тисяч дерев. Терехов взяв участь у висадці зелених насаджень.

Як повідомили у Харківській міській раді із посиланням на мера міста Ігоря Терехова, багато зелених зон у Харкові постраждали через війну. Були прильоти і в ліс у Журавлівському гідропарку. Поряд велися бойові дії, через що частину пошкоджених дерев довелося зрубати.

«Це дуже важливо, бо ця територія стане частиною майбутнього «зеленого каркаса» міста», – наголосив мер.

Дерева планують висадити і з іншого боку соснового бору. Ця територія є рекреаційною зоною, тому будувати житлові будинки тут не будуть, зазначив Терехов.

«Хочу поставити крапку в бажанні деяких бізнесменів збудувати щось на цій території. Тут будуть тільки ліси, зелені насадження, рекреаційна зона. Така моя відповідь бізнесу. Для будівництва будинків у нас є інші локації», – додав  Ігор Терехов.

01
Фото: Харківська міська рада
02
Фото: Харківська міська рада
03
Фото: Харківська міська рада

Читайте також: Квіти в Харкові висадять, фішкою міста завжди були яскраві клумби – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

15:43
У гідропарку на Салтівці, який постраждав від обстрілів, садять сосни: Терехов
13:58
Кіт Степан знову повернувся до Харкова
13:01
В Харківській області виявили новий штам COVID-19
12:31
Нарубав дерев на 300 тис грн: на Харківщині судитимуть «чорного лісоруба»
11:59
Мінна небезпека: харків’ян просять не відвідувати кладовище №17

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У гідропарку на Салтівці, який постраждав від обстрілів, садять сосни: Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Журавлівському гідропарку висадять понад 20 тисяч дерев. Терехов взяв участь у висадці зелених насаджень.".