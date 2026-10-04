Відновлення лісу на Журавлівці: в суботу сіяли дуби та сливи з абрикосами

Біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Юрій Бенгус запросив охочих приєднатися до відновлення Журавлівського лісу. Про підсумки заходу він написав у фейсбуці.

“Серед принесених жолудів виявився зразок плодів дуба червоного. Його не сіяли, залишили для озеленення прибудинкових територій, звідки він не потрапить в ліс. Крім жолудів дуба звичайного – посіяли сливи й абрикоси (це вже наші примхи).

Побачили чимало дворічних сіянців з жолудів, які ми посіяли у 2024 році та не помітили минулого разу. Також знайшли ще кілька чималих дубочків, які раніше занесли сюди птахи. Один з них виріс вище двох метрів і має гарний приріст, тож це місце має придатні ґрунтові умови для росту дуба звичайного”, – написав Бенгус.

Читайте також: В Ізюмі висаджують новий ліс замість знищеного російськими обстрілами

Нагадаємо, у вересні 2023-го Юрій Бенгус пояснив, що великі сосни в Журавлівському лісі сохнуть не через те, що їх труять, а через кореневу губку, яка розвивається у хвойних монопосадках. Учений запропонував висаджувати не лише хвойні, а й листяні дерева. З метою створити більш стійкий до хвороб змішаний ліс, у 2024 році він посіяв десятки тисяч жолудів. У серпні 2025 року поділився результатами: проросло до тисячі дубів.

Комунальники харківського зеленбуду також садять дерева на Журавлівці. Поки що вони не займаються територією, що знаходиться біля ТРЦ “Караван”, оскільки її не обстежили повністю сапери. Проте обіцяють звернути пильну увагу на цю ділянку в найближчий сезон-два. За концепцію відродження саме цієї ділянки взялося французьке архітектурне бюро Martin Duplantier Architectes. На тому боці, що поруч з островом, з трави вже видніються сосни, висаджені в попередні роки. Щоб новий ліс знову не загинув від грибкових хвороб, від виключно хвойних посадок відмовилися. На цій території створюють змішану екосистему, висаджуючи сосни разом із дубами.