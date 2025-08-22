Теорія біолога підтвердилась: що проростає в лісі на Журавлівці (фото)

Що зараз відбувається в лісі на Журавлівці показав викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус. Він акцентує: тепер люди знають справжню причину загибелі насаджень.

Біолог нагадав: кілька років тому коренева губка роз’їла кореневі системи сосен в Журавлівському лісі. Однією з причин її поширення з 2010 до 2023 року було те, що насадження створили без біорізноманіття.

«Відсутність біорізноманіття стосувалася як видів дерев, так і видів грибів, трав і кущів. Тому ми з однодумцями почали сіяти жолуді дуба, як одного з місцевих видів, які добре підтримують біорізноманіття. Було цікаво подивитися через рік, чи виросли з жолудів сіянці. Нагадаю, що осінь була аномально сухою, а весна аномально теплою і теж сухою, а от влітку перепадали інколи дощі», – пише біолог.

І виявилося, що в таких умовах краще проросли «свіжі» жолуді, які посіяли одразу після збору, констатує Бенгус. А от жолуді, які деякий час зберігали в школі, а потім посіяли в сухий ґрунт, практично не зійшли.

«Тим не менш в підсумку ми побачили чимало живих молодих дубочків. Думаю в цілому їх проросло менше тисячі. Тож цієї осені є сенс спробувати ще раз. Може нам цього разу більше пощастить з погодою. Але в будь-якому разі торішній розголос проблеми в ЗМІ і посів жолудів принесли чимало корисних результатів: тепер люди знають, що насадження загинуло не через отруєння міфічними зловмисниками, а через відсутність біорізноманіття. Ми привернули увагу до дубів, і нарешті їх почали саджати в городі», – підкреслив Бенгус.

Він також розповів, що сосни, які посадили харківські комунальники у 2023 році теж розвиваються непогано. Але попереджає: якщо не додати до них інші породи – їх згодом теж чекатиме загибель від кореневої губки.

«На щастя на ділянці поступово самостійно виростають берези, в’язи, абрикоси і інші дерева, стійкі до кореневої губки. Трапляється і біла акація, яка особисто мене не радує (не підтримує місцеве біорізноманіття), але росте добре і не хворіє на кореневу губку. Поширюються кущі (тернослив, сніжноягідник, бузина чорна)», – порадував біолог.

Він підсумував, що планували висадити живці красноталу, висіяти насіння шовковиці, черешні, клену татарського, черемхи та інших дерев. І зазначив: якщо будуть активні однодумці, які захочуть взяти в цьому участь – «можемо це обговорити».

Нагадаємо, раніше Юрій Бенгус повідомляв, що сосни у лісі на Журавлівці загинули через те, що їх уразила коренева губка.

А торік він розповів МГ «Об’єктив» якими породами дерев найкраще засадити багатостраждальний ліс, що згорів на Салтівці.