Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)

Что сейчас происходит в лесу на Журавлевке показал преподаватель кафедры ботаники Харьковского педуниверситета Юрий Бенгус. Он акцентирует: теперь люди знают истинную причину гибели насаждений.

Биолог напомнил: несколько лет назад корневая губка разъела корневые системы сосен в Журавлевском лесу. Одной из причин ее распространения с 2010 по 2023 год было то, что насаждения создали без биоразнообразия.

«Отсутствие биоразнообразия касалось как видов деревьев, так и видов грибов, трав и кустов. Поэтому мы с единомышленниками начали сеять желуди дуба, как одного из местных видов, хорошо поддерживающих биоразнообразие. Было интересно посмотреть через год, выросли ли из желудей сеянцы. Напомню, что осень была аномально сухой, а весна аномально теплой и тоже сухой, а вот летом иногда дожди», — пишет биолог.

И оказалось, что в таких условиях лучше проросли «свежие» желуди, посеявшие сразу после сбора, констатирует Бенгус. А вот желуди, которые некоторое время хранили в школе, а затем посеяли в сухую почву, практически не взошли.

«Тем не менее, в итоге мы увидели немало живых молодых дубочков. Думаю в общем их проросло меньше тысячи. Так что этой осенью есть смысл попробовать еще раз. Может, нам на этот раз больше повезет с погодой. Но в любом случае прошлогодняя огласка проблемы в СМИ и посев желудей принесла немало полезных результатов: теперь люди знают, что насаждение погибло не из-за отравления мифическими злоумышленниками, а из-за отсутствия биоразнообразия. Мы привлекли внимание к дубам, и, наконец, их начали сажать в огороде», — подчеркнул Бенгус.

Он также рассказал, что сосны, которые посадили харьковские коммунальщики в 2023 году, тоже развиваются неплохо. Но предупреждает: если не добавить к ним другие породы – их впоследствии также будет ждать гибель от корневой губки.

«К счастью на участке постепенно самостоятельно вырастают березы, вязы, абрикосы и другие деревья, устойчивые к корневой губке. Случается и белая акация, которая лично меня не радует (не поддерживает местное биоразнообразие), но растет хорошо и не болеет корневой губкой. Распространяются кусты (тернослив, снежноягодник, бузина черная)», – порадовал биолог.

Он подытожил, что планировали высадить черенки краснотала, семена шелковицы, черешни, клена татарского, черемухи и других деревьев. И отметил: если будут активные единомышленники, которые захотят принять участие в этом – «можем это обсудить».

