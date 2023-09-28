Гибель сосен на Журавлевке в Харькове: корни атаковал гриб, что будет с лесом

Сосны в лесу на Журавлевке погибли из-за того, что их поразила корневая губка, считает преподаватель кафедры ботаники Харьковского педуниверситета Юрий Бенгус. Поваленные деревья убирают и вывозят, а на их месте начали высаживать новые сосны.

Гриб разъедает корни сосны за пять лет. Первые деревья, пораженные корневой губкой, Бенгус заметил еще два десятилетия назад. Массово же сосны начали сохнуть в прошлом году, рассказал биолог изданию «Суспільне Харків».

«Споры ее летают в воздухе повсюду. И там, где монокультура сосны, то рано или поздно она появляется. И там, где есть определенные повреждения. В определенной степени этому способствует вытаптывание, другие повреждения почвы… Только она убьет одно дерево, оно тут же перебрасывается на корневую систему других деревьев. Они переплетены между собой, а потому корневая губка не имеет никаких остановок», — пояснил Бенгус.

Работники КП «Харьковзеленстрой» этой весной высадили в лесу на Журавлевке однолетнюю сосну, рассказывает спикер предприятия Алексей Комяков. Тогда же мэр Игорь Терехов сделал заявление: на этом участке не будет застроек, специалисты будут восстанавливать лес. Комяков считает, что деревья гибнут не только от корневой губки.

«Возле нас здесь большая дорога. Очень большой поток машин, особенно до полномасштабной войны, пробки, выхлопные газы. Очень много факторов, кроме болезни, которая была найдена экологами», — отмечает спикер КП.

Чтобы остановить распространение губки, в лесу нужно высаживать другие культуры деревьев, говорит Юрий Бенгус. По его словам, губка не переходит от сосны на другие растения.

«Поскольку здесь почва обогащена корневой губкой, то я надеюсь, что дубы выживут. В наших местах дубовые насаждения или насаждения с участием дуба — это лучшее решение с точки обновления природы», — говорит Бенгус.

По словам спикера «Харьковзеленстроя», высадку других культур на предприятии пока не обсуждали. За месяц в лесу планируют посадить еще 500 саженцев сосны.

«О дальнейших планах мы уже узнаем ближе к весне. В первую очередь мы советуемся с лесозащитой, экологами. Мы не всегда принимаем решения сами», — говорит Комяков.



Фото: «Суспільне Харків»

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