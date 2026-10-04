Сегодня 4 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День территориальной обороны, День учителя и День ветеринарной службы в системе МВД. 4 октября 2022 года Силы обороны Украины освободив села Богуславка и Боровская Андреевка на Харьковщине. В 1970-м от случайной передозировки героином умерла 27-летняя певица Дженис Джоплин. В 1957-м запустили на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. В 1937-м вышла статья в советской газете «Правда», которая требовала приблизить украинский язык к русскому. В 1890-м была создана первая украинская политическая партия. В 1830-м Бельгия провозгласила независимость. В 1675-м нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В 1582-м 4 октября для ряда стран Европы стало последним днем ​​»по юлианскому календарю» – на следующий день наступило 15 октября.

Праздники и памятные даты 4 октября

4 октября в Украине – День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел Украины.

Первое воскресенье октября – День учителя и День территориальной обороны. А также: День «Замени обычную лампочку на энергосберегающую», Международный день африканской диаспоры и Международный день благословения рыболовного флота.

В мире – Всемирный день животных.

Также сегодня: День улучшений в офисе, начинается Всемирная неделя космоса.

4 октября в истории

4 октября 1582 года стало последним днем «по юлианскому календарю» в европейских странах, исполнивших буллу Папы Римского Григория XIII. На следующий день в этих странах наступило сразу 15 октября. Подробнее.

4 октября 1675 года ученый и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. Подробнее.

4 октября 1830 года Бельгия провозгласила независимость от Соединенного королевства Нидерландов. Подробнее.

4 октября 1890 года создали первую политическую партию Украины – Руско-украинскую радикальную партию. Подробнее.

4 октября 1937 года вышла статья в советской газете «Правда», требовавшая приблизить украинский язык к русскому. Это было продолжением борьбы против украинского языка, которая началась с «переделки» Харьковского правописания («скрипниковки»). Подробнее.

4 октября 1957 года в космос запустили первый в мире искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Подробнее.

4 октября 1970 года от случайной передозировки героином умерла 27-летняя певица Дженис Джоплин – звезда рок-н-ролла и блюза, ярко вспыхнувшая и трагически угасшая. Будущая скандальная неформалка росла в респектабельной семье инженера и учительницы воскресной школы в Порт-Артуре (штат Техас). Однако свой непростой характер проявила еще в школе.

«Ее скандальная одежда и репутация человека, склоняющегося к сексуальной распущенности и пьянству (признаки алкоголизма уже были очевидными) заставили одноклассников называть ее пренебрежительными словами. Лишенная друзей, без пары на школьные танцы, стесняясь своего угревого лица и избыточного веса, Дженис отвечала пренебрежением и оскорблениями, чтобы скрыть отторжение, оставившее шрам в ее душе до конца жизни», — отмечают в Исторической ассоциации штата Техас.

Она не читала нот, но обладала бесспорным талантом. Юность Джоплин проходила в постоянных поисках своего места: обучение в разных заведениях, подростковый бунт, сомнительные компании и вечеринки. Наркотики быстро стали частью этой жизни. Она пыталась вырваться из зависимости и даже возвращалась к родителям. Но вскоре сорвалась снова.

«Она приняла свое решение после того, как получила предложение пройти прослушивание к новой рок-группе «Big Brother and the Holding Company», и отправилась на мероприятие в мае 1966 года, навстречу четырем годам молниеносной славы — и смерти в возрасте 27 лет», — пишут техасские историки.

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Моментом резкого взлета ее популярности стал фестиваль в Монтерее в 1967 году. Она исполнила Ball and Chain – и проснулась знаменитой. Далее последовал успешный альбом «Cheap Thrills», смена группы, концерты в Лондоне и Париже. В августе 1970-го – незадолго до смерти – она приехала на встречу одноклассников в родной Порт-Артур, но вряд ли была довольна результатом.

«Одно точно: она покинула Порт-Артур, испытывая еще большее отчуждение от своих одноклассников, родителей и родного города. Когда она умерла в Лос-Анджелесе через два месяца, 4 октября 1970 года, от случайной передозировки героином и алкоголем, ее недавно составленное завещание потребовало, чтобы ее прах был развеян над землей Калифорнии», — отмечают в Исторической ассоциации штата Техас.

Признание в родном городе пришло к певице уже после смерти. В 1988-м здесь открыли бюст Дженис Джоплин. А ежегодно в январе в Порт-Артуре проводят вечеринку по случаю ее дня рождения.

4 октября 2022 года ВСУ продолжили освобождать Харьковщину от оккупантов. В этот день Боровский поселковый совет сообщил об освобождении еще двух сел громады — Богуславки и Боровской Андреевки.

Церковный праздник 4 октября

4 октября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Ерофея, епископа Афинского. Подробнее.

Народные приметы

Если день теплый, но дует ветер – зима будет холодной.

Если береза еще не сбросила все листья, то зима будет нескоро.

Вороны собрались в стаи – погода начнет ухудшаться.

Что нельзя делать 4 октября

Женщинам и девочкам нельзя разговаривать с незнакомцами.

Не рекомендуется долго стоять на пороге.

День не подходит для сватовства.