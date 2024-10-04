Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории

4 октября 1582 года для ряда стран Европы стало последним днем ​​»по юлианскому календарю» – на следующий день наступило 15 октября. В 1675-м нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В 1830-м Бельгия провозгласила независимость. В 1890-м создали первую украинскую политическую партию. В 1957-м запустили на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 2022 года ВСУ продолжили освобождать Харьковщину: сообщили о деоккупации Богуславки и Боровской Андреевки.

Праздники и памятные даты 4 октября

4 октября в Украине – День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел.

В мире начинается Всемирная неделя космоса.

Также отмечают: Всемирный день животных, День улучшений в офисе, Всемирный день улыбки.

4 октября в истории

4 октября 1582 года стало последним днем «по юлианскому календарю» в европейских странах, исполнивших буллу Папы Римского Григория XIII. На следующий день в этих странах наступило сразу 15 октября. Подробнее.

4 октября 1675 года ученый и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. Подробнее.

4 октября 1830 года Бельгия провозгласила независимость от Соединенного королевства Нидерландов. Это произошло в результате Бельгийской революции, начавшейся в августе того же года.

До того на протяжении веков территория современной Бельгии переходила из рук в руки. Начиная с XVI века Бельгия находилась под властью Испании (после раздела Священной Римской империи на испанскую и австрийскую части). Территория была частью так называемых Испанских Нидерландов.

Однако Испанские Нидерланды были неоднородными — в первую очередь по религиозному признаку. В северной части (собственно, в современных Нидерландах – Голландии) быстро распространялся протестантизм. Поскольку Испания была «самим католическим» изо всех государств Европы, понятно, что существовать под ее руководством протестанты не могли. На севере началась восьмидесятилетняя война за независимость, которая завершилась подписанием Мюнстерского мирного договора 30 января 1648 года. Согласно ему Испания признала независимость Республики Соединенных провинций (или Голландской республики). При этом Южные Нидерланды (Бельгия), где большинство составляли католики, остались во власти Испании.

Такой статус-кво сохранялся до Войны за испанское наследство, которая началась в 1701 году. По Утрехтскому мирному договору 1713 года Испанские Нидерланды вошли в состав Австрийской империи Габсбургов и стали Австрийскими Нидерландами. Так и было в течение почти всего XVIII века. Но в конце его под влиянием революции во Франции в Австрийских Нидерландах началась Брабантская революция. В результате в 1790 году провозгласили Бельгийские соединенные штаты. Австрийцы в том же году подавили восстание. Однако в 1792 году Франция вступила в войну с Австрией и Пруссией (Война первой коалиции). А почти сразу после провозглашения Первой Французской республики (21 сентября 1792 года) республиканская армия осуществила интервенцию на территорию Австрийских Нидерландов. Вторжение было успешным – Бельгия перешла под контроль Франции, под которым и находилась до завершения наполеоновских войн.

В 1815-м решением Венского конгресса создали Королевство Нидерландов (неофициально его называли Объединенное королевство Нидерландов). То есть территориально вернули ситуацию к состоянию XV-XVI веков, когда север и юг Нидерландов вместе были под властью Испании, а политически – предоставили этому образованию независимость. Главной идеей было создание «буферного государства» между постоянными участниками масштабных европейских войн – Францией и немецкими государствами.

Однако участники Венского конгресса очевидно не учли религиозное разделение Нидерландов, которое существовало веками и сразу же вызвало серьезные внутриполитические проблемы в новом государстве. Возникла и масса иных трудностей. В основном – из-за неравноправного положения «южнонидерландцев» (нынешних бельгийцев). При том, что они составляли 62% населения в стране, в парламенте получили лишь 50% мест. В правительстве три четверти министров были представителями северной части страны. Большинство государственных институций (а соответственно и центров развития) находилось на Севере. Свои претензии к ситуации были у всех социальных групп. Так что массовые протесты были лишь вопросом времени. Они разразились в 1830 году. Опять же – на фоне революции во Франции — там очередной раз свергали короля, на сей раз Карла Х. 25 августа 1830 года в Брюсселе начались беспорядки, переросшие в Бельгийскую революцию.

Несмотря на попытки короля Нидерландов Вильгельма I сначала договориться, а затем подавить беспорядки силой, 26 сентября бельгийцы созвали Национальный конгресс, создали Временное правительство и приступили к разработке конституции. 4 октября 1830 года Временное правительство издало Декларацию независимости. 20 декабря 1830 года в Лондоне состоялась конференция пяти крупных европейских государств (Австрии, Великобритании, Пруссии, Франции и России). В ходе нее после дискуссий решили признать независимость Бельгии. Голландцы отказывались официально «отпустить» бельгийцев до 1839 года, однако в конце концов приняли решение Лондонской конференции, подписав соответствующий договор.

4 октября 1890 года создали первую политическую партию Украины – Руско-украинскую радикальную партию. Подробнее.

4 октября 1957 года в космос запустили первый в мире искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Подробнее.

4 октября 2022 года ВСУ продолжили освобождать Харьковщину от оккупантов. В этот день Боровский поселковый совет сообщил об освобождении еще двух сел громады — Богуславки и Боровской Андреевки.

Церковный праздник 4 октября

4 октября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Ерофея, епископа Афинского. Он был членом афинского Ареопага (верховного суда). В христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом обратил апостол Павел. Павел рукоположил Ерофея в епископы. Он присутствовал вместе с епископом Дионисием во время погребения Пресвятой Богородицы. Умер святитель Ерофей в первом веке мученической смертью.

Народные приметы

Если день теплый, но дует ветер – зима будет холодной.

Если береза еще не сбросила все листья, то зима будет нескоро.

Вороны собрались в стаи – погода начнет ухудшаться.

Что нельзя делать 4 октября

Женщинам и девочкам нельзя разговаривать с незнакомцами.

Не рекомендуется долго стоять на пороге.

День не подходит для сватовства.