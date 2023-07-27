Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории

27 июля 1830 года во Франции началась Июльская революция. В 1890-м застрелился Винсент ван Гог. В 2002-м в Украине произошла Скниловская трагедия.

Праздники и памятные даты 27 июля

27 июля выдающихся профессиональных праздников и памятных дат не отмечают.

27 июля в истории

27 июля 1830 года во Франции началась Июльская революция. Французы в очередной раз свергли с трона династию Бурбонов (уже после второй реставрации). Причины революции были уже «традиционными»: на фоне экономических проблем правящий монарх Карл Х вместе со своим кабинетом решил «закрутить гайки» и подавлять гражданские свободы.

На тот момент, начиная с 1814 года, во Франции действовала так называемая Хартия — по сути, конституция Франции. Ее приняли после реставрации короля Людовика XVIII. Она ограничивала власть короля и гарантировала права граждан. Но 8 августа 1829 года Карл X поставил у власти новый кабинет, который возглавил руководитель партии ультрароялистов Жюль Полиньяк. Это запустило процесс восстановления абсолютной монархии. Сначала избавиться от Полиньяка пытались демократическим путем: 16 марта 1830 года палата депутатов большинством в 221 голос потребовала отставки его правительства. В результате 16 мая палату распустили и назначили новые выборы. Но их роялисты «с треском» проиграли. Однако и после этого Полиньяк отказался уходить в отставку. Вместо этого 26 июля в правительственной газете «Монитер» опубликовали шесть королевских указов (так называемых «ордонансов Полиньяка»). Новоизбранную палату депутатов снова распускали. На 6 и 13 сентября назначали новые выборы — еще и по другой системе, предоставлявшей право голоса исключительно крупным землевладельцам. Права самой палаты ограничивали, а количество депутатов сокращали. Кроме того, король развернул наступление на свободу слова, введя жесткие ограничения на издание газет и журналов, что делало невозможным существование либеральной прессы.

Первые беспорядки начались вечером того же дня. На протесты с лозунгами «Да здравствует Хартия! Прочь министров!» вышли печатники и студенты. Однако к вечеру не без давления жандармов толпа разошлась. Король сохранял спокойствие и провел этот день на охоте с сыном. Но уже на следующий день стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее, чем казалось. Собравшиеся накануне в Ратуше промышленники и коммерсанты приняли решение не открывать 27 июля свои мастерские и фабрики. Большинство рабочих вышли на улицы. Протест поддерживали студенты. Несколько оппозиционных газет, несмотря на запрет, все же вышли и опубликовали коллективный протест журналистов против королевских ордонансов. Начались первые погромы, были разграблены и магазины с оружием. Король приказал маршалу Мармону возглавить парижский гарнизон и разогнать толпу. Но революцию было не остановить.

28 июля восстание уже было массовым. Народ начал валить деревья, выворачивать булыжники из брусчатки, возводить баррикады, разоружать отдельные группы королевских гвардейцев. Повстанцы захватили Арсенал, пороховой и военный продовольственный склады. А потом Ратушу и собор Парижской Богоматери. Маршал Мармон уговаривал короля пойти на уступки, чтобы спасти корону. Но тот приказал объявить в Париже военное положение и попытался подавить восстание с помощью армии. Но военные отдельными частями начали переходить на сторону повстанцев. В последние часы своего правления Карл Х согласился отменить королевские ордонансы и убрать Полиньяка. Но было поздно. 30 июля собрание депутатов той палаты, которую Карл своими ордонансами распустил, объявило герцога Луи-Филиппа Орлеанского «наместником королевства» (временным правителем). А 2 августа Карл X отрекся от престола в пользу своего внука. Но внук королем не стал. 9 августа Луи-Филиппа I провозгласили «королем французов».

27 июля 1890 года застрелился Винсент ван Гог.

В экспертной среде до сих пор продолжаются споры по поводу диагноза, который был у художника. Версии разнятся — от шизофрении и эпилептического психоза до отравления скипидарными испарениями масляных красок. Очевидно единственное — у ван Гога были серьезные психические расстройства, которые сильно прогрессировали в последние годы жизни (начиная с 1888-го). Первым, кто почувствовал глубину психического заболевания ван Гога, стал Поль Гоген. Некоторое время в 1888 году оба художника жили и работали вместе в городе Арли. В начале сотрудничество проходило мирно, но постепенно Гоген начал давить на ван Гога, устанавливая правила в быту и работе. 23 декабря ван Гог набросился на Гогена с бритвой в руке. Тому удалось остановить нападающего, просто выдержав взгляд в глаза. После этого Гоген пошел в гостиницу, а ван Гог вернулся к себе, отрезал часть левого уха, завернул ее в тряпку и отнес в бордель к проститутке Рашель, приказывая «беречь эту вещь».

После этого случая ван Гог несколько раз лечился в больнице для душевнобольных, в моменты просветления посещал выставки художников и общался с братом Тео и его семьей. И непрерывно рисовал. В последние годы его жизни художник создал всемирно известные картины – например, «Звездную ночь» и серию своих автопортретов. Последней каплей для художника, судя по всему, стала ссора с братом. В начале июля 1890 года ван Гог посетил Тео в Париже. Они поссорились из-за финансовых трудностей (брат всегда поддерживал Винсента, ведь при жизни его картины не имели коммерческого успеха). Вернувшись от брата в Овер-сюр-Уаз, где жил, вечером 27 июля 1890 года художник вышел из дома с мольбертом и красками и направился к пшеничному полю. Там он выстрелил себе в грудь из револьвера. Но умер не сразу. Ван Гог смог вернуться в гостиницу и прожил еще больше суток. На следующий день приехал Тео. Последние минуты жизни Винсент сжимал руку брата. Скончался художник в 1:30 ночи 29 июля.

27 июля 1953 года подписано соглашение о перемирии на Корейском полуострове, завершившее боевые действия Корейской войны.

27 июля 2002 года произошла трагедия во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове. Самолет Су-27 упал в толпу зрителей. Погибли 77 человек (в том числе 28 детей), еще более 400 были ранены.

Скниловская трагедия произошла во время празднования 60-летия 14-го авиационного корпуса ВВС Украины. За штурвалом самолета Су-27 был опытный экипаж – пилоты первого класса группы «Украинские соколы» полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Однако еще на этапе подготовки к шоу начались проблемы. Так, вместо готовившегося для выступления самолета МиГ-29 пилотам пришлось сесть на Су-27. МиГ из-за плохих погодных условий не смог вовремя вылететь из Ивано-Франковска во Львов. В дальнейшем в ходе следствия пилоты (они катапультировались и выжили) сообщали и об ошибках в полетном задании. Суд вынес приговор по этому делу не только пилотам. К 6 годам тюремного заключения приговорили генерал-майора Анатолия Третьякова – и.о. командующего 14 АК. 5 лет получил руководитель полетов с земли подполковник Юрий Яцюк. Пилот Владимир Топонарь получил 14 лет заключения, а Юрий Егоров – 8 лет. 7 ноября 2007 года президент Виктор Ющенко помиловал некоторых обвиняемых, в частности Третьякова, а Егорову сократили срок с восьми до трех лет.

Церковный праздник 27 июля

27 июля православные чтят память апостола от 70-ти Акилы. Он был учеником апостола Павла. Акила – иудей, жил в Риме. Но во время правления императора Клавдия всех евреев из столицы выгнали, поэтому он с женой переехал в Коринт. Вскоре туда пришел из Афин с проповедью апостол Павел. Он некоторое время жил в доме Акилы и крестил его с женой Прискиллой. Они сопровождали апостола в Эфес, а затем сами продолжали проповедовать в этом городе, когда апостол отбыл в Иерусалим. После смерти императора Клавдия евреям разрешили вернуться в Рим. Но в Риме святой Акила по возвращении пробыл недолго: апостол Павел поставил его епископом в Асию. Там он обращал язычников к Христу, разрушал идолов. В этом ему помогала святая Прискилла. Святой Акила окончил жизнь мученически: его и Прискиллу убили язычники.

Народные приметы

Сухая погода 27 июля – к теплой осени.

Если кошки греются на солнце на спине, то дождя не будет.

Облачная погода обещает дождь.

Что нельзя делать 27 июля

Лучше не заниматься рукоделием и не ремонтировать сломанные вещи.

Нельзя оставлять домашний скот на выпасе без присмотра.