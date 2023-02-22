Сегодня 22 февраля: какой праздник и день в истории

22 февраля по церковному календарю – память мученика Никифора. В этот день в 2014 году Янукович из госрезиденции в Харькове обратился к украинцам в последний раз перед побегом в РФ. А в 2015-м в Харькове произошел теракт у Дворца Спорта, в котором погибли четыре человека.

Праздники и памятные даты 22 февраля

22 февраля в Харькове чтят память жертв теракта у Дворца Спорта.

В мире – Европейский день поддержки жертв преступлений.

22 февраля в истории

22 февраля 1630 года английские колонисты впервые попробовали попкорн — блюдо, которое индейцы готовили на протяжении многих тысячелетий. Угостил англичан вождь племени индейцев Кводекуайн.

Он принес целый мешок кукурузы для попкорна и показал, как жарить зерна на горячем камне, чтобы они взрывались. На самом деле особый вид взрывающейся кукурузы индейцы обнаружили за многие столетия до колонизации Америки. Зерно раздувается при нагревании, ведь в нем находится капля крахмала, содержащая воду. При нагревании вода закипает, пар разрывает оболочку изнутри и зерно раскрывается, увеличиваясь в объеме. Шаманы индейцев с помощью попкорна предсказывали будущее – если зерна раскрывались хорошо, это означало, что год будет урожайным.

22 февраля 1848 года в Париже началась очередная Французская революция. Ее следствием стало отречение от престола короля Луи-Филиппа, руководившего Францией с 1830 года (после Июльской революции). Луи-Филипп присоединился к Священному союзу монархов России, Австро-Венгрии и Пруссии. Их целью было восстановление в Европе порядка, существовавшего до Французской революции 1789 года. Так что король пытался реставрировать во Франции «старую добрую монархию» — так, как сам ее представлял. Однако недовольство народа росло.

Революционный взрыв произошел из-за запрета проведения в Париже так называемого реформистского пира — одного из череды подобных мероприятий, на которых обсуждали проекты реформ и критиковали правительство. Глава правительства Гизо 21 февраля 1848 года запретил очередной пир, назначенный в Париже, и предупредил организаторов, что применит силу, если они попытаются нарушить запрет. В результате в Париже начались беспорядки, а уже 22 февраля народ начал возводить на улицах баррикады. Луи-Филипп отрекся от престола через два дня — 24 февраля.

22 февраля 1997 года шотландские ученые впервые сообщили об успешном клонировании овечки Долли. Сама овца появилась на свет гораздо раньше – 5 июля 1996 года. Долли – первое успешно клонированное животное из клетки другого взрослого организма.

Овца прожила шесть лет, умерла 14 февраля 2003-го из-за заболевания дыхательной системы, никак не связанного с клонированием.

22 февраля 2014 года в Украине завершилась Революция Достоинства. В этот день в отставку подал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, спикером избрали Александра Турчинова. После этого Верховная Рада 328 голосами отстранила от должности президента Виктора Януковича и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Отдельным постановлением из тюремного заключения освободили Юлию Тимошенко. Она сразу покинула больницу в Харькове и прибыла на инвалидной коляске на Майдан.

Виктор Янукович 22 февраля находился в Харькове, где должен был принять участие в съезде депутатов восточных областей Украины и Крыма, откровенно напоминавшем сепаратистский шабаш. Тем не менее, Янукович туда не явился. Он дал последнее во время пребывания в Украине короткое интервью харьковской журналистке Анне Кузнецовой на территории госрезиденции в Лесопарке.

Янукович назвал события 18-20 февраля в Украине государственным переворотом, сравнив их с приходом нацистов к власти в Германии, чем дал пас на долгие годы своему патрону Путину.

Глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес выступили на съезде, а после этого, по информации и.о. министра МВД Авакова, выехали из Украины через Гоптовку. Однако вскоре оба вернулись. После завершения прошедшего довольно вяло съезда евромайдановцы, собравшиеся под стенами Дворца Спорта, двинулись на площадь Свободы.

Люди пытались демонтировать памятник Ленину. Однако в тот момент это не удалось.

В дальнейшем у памятника начали собираться его «защитники», которые стали ядром сепаратистских выступлений в Харькове.

22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт.

В результате устроенного пророссийскими террористами взрыва погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук, еще 10 человек получили ранения. 28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве трех так называемых «харьковских партизан» Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что РФ признала «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» в их «конституционных границах» (т.е. в пределах всей территории областей, в том числе — той, которая не находилась под контролем террористов). Он также заявил о том, что «Минских соглашений» больше не существует. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период.

Церковный праздник 22 февраля

22 февраля христиане чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Никифор очень дружил с пресвитером Сапрыкием, жившим также в Антиохии. Однако их рассорили и отношения дошли до ненависти. Через некоторое время Никифор раскаялся и просил прощения — и через друзей, и лично. Но Сапрыкий не захотел его простить. В это время императоры Валериан и Галлиен устроили гонения на христиан. Сапрыкий предстал перед судом одним из первых, его пытали и приговорили к смерти. Когда Сапрыкия вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя бывшего друга святым мучеником. Но пресвитер Сапрыкий даже перед смертью не захотел простить Никифора. За это Бог покинул Сапрыкия, он потерял силу воли и в последний момент предал веру и согласился принести жертву языческим идолам. Никифор со слезами уговаривал Сапрыкия не отрекаться от веры, а затем заявил палачам, что сам христианин и попросил казнить себя вместо Сапрыкия. Тогда правитель приказал Сапрыкия отпустить, а Никифору отсечь голову мечом, что и было сделано.

Народные приметы

Если 22 февраля холодно, то март будет теплым.

Оттепель 22 февраля — к морозам в дальнейшем.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя делать комплименты девушкам.

Не рекомендуется хвалить детей.

Нельзя поднимать ничего из земли.