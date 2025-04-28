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Януковича приговорили за побег из Украины: официально

Политика 11:00   28.04.2025
Оксана Горун
Януковича приговорили за побег из Украины: официально

Суд вынес приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента.

Этих двоих судили за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Речь идет о том, как Янукович бежал из Украины.

«Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями рф, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил рф из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении рф к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там определенное время, они улетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями вс рф, направились на военный аэродром «Гвардейское» на территории АР Крым», — описала заграничные мытарства Януковича пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Дав такой крюк, «легитимный» все же решил в итоге выехать в РФ окончательно. На территории воинской части российского Черноморского флота Янукович, по данным следователей, подстрекал сотрудников госохраны дезертировать и выехать в РФ.

«Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные. В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись», — отметили в ОГП.

Также прокуроры сообщили, что маршрут «метаний» Януковича полностью контролировали и сопровождали сотрудники Федеральной службы охраны и военные Южного военного округа РФ. Передвижения согласовывали с президентом РФ.

За свой побег и подстрекательство сотрудников УГО к дезертирству Янукович заочно получил 15 лет лишения свободы. Бывший начальник службы охраны президента — 10 лет.  Это уже второй приговор бывшему президенту Украины. Ранее его признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд вынес за это вердикт — 13 лет лишения свободы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента".