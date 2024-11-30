Live
  • Сб 30.11.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП

Общество 14:55   30.11.2024
Елена Нагорная
Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП Фото: busk-miskrada.gov.ua

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы и добровольно вернулись (не позднее 1 января 2025 года), смогут продолжить службу.

Соответствующий закон № 4087-IX подписал президент Владимир Зеленский, информируют в Харьковском областном ТЦК и СП.

«В день продолжения военной службы командир воинской части проинформирует в письменной форме о таком продолжении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ», — разъяснили в ОТЦК.

Факт открытия уголовного производства по ст. 407 и 408 УКУ в отношении военнослужащего не является основанием для отказа ему в продолжении службы и действии контракта. Военная служба, действие контракта продолжаются.

«Также возобновляется выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и соцгарантии, установленные законодательством Украины», — говорится в публикации.

Читайте также: Постановление 1332: что и зачем изменили в бронировании военнообязанных

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Смертельный авиаудар и штурмы: Генштаб — о сутках на Харьковщине
30.11.2024, 08:26
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
Новости Харькова — главное за 30 ноября: миллиарды на метро, что на фронте
30.11.2024, 14:00
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
28.11.2024, 16:22
Число рейдов россиян через границу на север Харьковщины возросло — ISW
Число рейдов россиян через границу на север Харьковщины возросло — ISW
30.11.2024, 07:38
Терехов перечислил районы Харькова, страдающие от обстрелов РФ
Терехов перечислил районы Харькова, страдающие от обстрелов РФ
27.11.2024, 15:42
Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП
Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП
30.11.2024, 14:55

Новости по теме:

16:22
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
11:18
ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области
11:34
Пять артсистем, танк и 24 БПЛА потеряла РФ на Харьковском направлении – ВСУ
10:39
Из десяти россиян на берег выходит до трех: ВСУ о попытках РФ перейти Оскол
21:45
Ликвидировали 10 оккупантов, «Буханку» и склады: работа ВСУ на севере области

Вы читали новость: «Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы и добровольно вернулись (не позднее 1 января 2025 года), смогут продолжить службу.".