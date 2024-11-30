Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы и добровольно вернулись (не позднее 1 января 2025 года), смогут продолжить службу.
Соответствующий закон № 4087-IX подписал президент Владимир Зеленский, информируют в Харьковском областном ТЦК и СП.
«В день продолжения военной службы командир воинской части проинформирует в письменной форме о таком продолжении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ», — разъяснили в ОТЦК.
Факт открытия уголовного производства по ст. 407 и 408 УКУ в отношении военнослужащего не является основанием для отказа ему в продолжении службы и действии контракта. Военная служба, действие контракта продолжаются.
«Также возобновляется выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и соцгарантии, установленные законодательством Украины», — говорится в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, дезертир, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 14:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы и добровольно вернулись (не позднее 1 января 2025 года), смогут продолжить службу.".