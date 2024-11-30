Возвращение на службу после СОЧ: разъяснение Харьковского ОТЦК и СП

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы и добровольно вернулись (не позднее 1 января 2025 года), смогут продолжить службу.

Соответствующий закон № 4087-IX подписал президент Владимир Зеленский, информируют в Харьковском областном ТЦК и СП.

«В день продолжения военной службы командир воинской части проинформирует в письменной форме о таком продолжении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ», — разъяснили в ОТЦК.

Факт открытия уголовного производства по ст. 407 и 408 УКУ в отношении военнослужащего не является основанием для отказа ему в продолжении службы и действии контракта. Военная служба, действие контракта продолжаются.

«Также возобновляется выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и соцгарантии, установленные законодательством Украины», — говорится в публикации.