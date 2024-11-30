Повернення на службу після СЗЧ: роз’яснення Харківського ОТЦК та СП
Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби та добровільно повернулися (не пізніше 1 січня 2025 року), зможуть продовжити службу.
Відповідний закон №4087-IX підписав президент Володимир Зеленський, інформують у Харківському обласному ТЦК та СП.
«У день продовження військової служби військовослужбовцем командир військової частини проінформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у ЗСУ», — пояснили в ОТЦК.
Факт відкриття кримінального провадження за ст. 407 та 408 ККУ щодо військовослужбовця не є підставою для відмови йому у продовженні служби та дії контракту. Військова служба, дія контракту продовжуються.
“Також поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соцгарантії, встановлені законодавством України”, – йдеться в публікації.
Читайте також: Постанова 1332: що та навіщо змінили у бронюванні військовозобов’язаних
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дезертир, ЗСУ, Харьковский ОТЦК;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Повернення на службу після СЗЧ: роз’яснення Харківського ОТЦК та СП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 14:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби та добровільно повернулися (не пізніше 1 січня 2025-го), зможуть продовжити службу".