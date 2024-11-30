Повернення на службу після СЗЧ: роз’яснення Харківського ОТЦК та СП

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби та добровільно повернулися (не пізніше 1 січня 2025 року), зможуть продовжити службу.

Відповідний закон №4087-IX підписав президент Володимир Зеленський, інформують у Харківському обласному ТЦК та СП.

«У день продовження військової служби військовослужбовцем командир військової частини проінформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у ЗСУ», — пояснили в ОТЦК.

Факт відкриття кримінального провадження за ст. 407 та 408 ККУ щодо військовослужбовця не є підставою для відмови йому у продовженні служби та дії контракту. Військова служба, дія контракту продовжуються.

“Також поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соцгарантії, встановлені законодавством України”, – йдеться в публікації.