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Постанова 1332: що та навіщо змінили у бронюванні військовозобов’язаних

Політика 10:18   25.11.2024
Оксана Горун
Постанова 1332: що та навіщо змінили у бронюванні військовозобов’язаних

Кабмін опублікував постанову 1332 від 22 листопада, якою вніс зміни до попередніх своїх рішень щодо порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час.

Текст постанови оприлюднили на офіційному сайті Кабінету Міністрів України. Що саме змінилося та навіщо це було потрібно, прокоментувала перша віцепрем’єр-міністрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що з 1 грудня працівників можна буде бронювати через Дію. При цьому з’явилася низка нововведень, які Свириденко пояснює виявленими зловживаннями.

Аналіз, який проводило Міністерство оборони України та ОВА показує, що у 5% підприємств зі статусом критичності в різних частинах країни були виявлені схожі ознаки зловживань попри те, що статус критичності вони отримували у різних установах: від обласних адміністрацій до міністерств. Тобто розв’язувати проблему треба системно. Аудит показав, що були підприємства, які після отримання статусу критичності різко знизили зарплати працівникам, а деякі — шукали способи для понаднормового збільшення заброньованих“, – написала перша віцепрем’єрка у фейсбуці.

Саме тому галузеві та регіональні критерії критичності узгоджуватимуть Міноборони та Мінекономіки. При цьому сам алгоритм визнання підприємств критичними не змінився.

Алгоритм набуття статусу критичного підприємством 3
Інфографіка: Юлія Свириденко/Фейсбук

Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА. Але якщо раніше потрібно було відповідати будь-яким трьом із восьми критеріїв, то тепер два з них будуть обов’язкові. Перший – середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). І також зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат… Другий – підприємство не повинно мати заборгованості по сплаті усіх податків. Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях”, – пояснила Свириденко.

Також постанова 1332 ввела можливість для підприємства подавати заявку на розбронювання працівника. Тобто роботодавці зможуть “міняти броню”, знімаючи її з одних співробітників та закріплюючи за іншими. Запроваджують і моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам.

“У разі порушень, підприємство матиме пояснити ситуацію, якщо моніторинг дасть негативний результат, критичність може бути анульована”, – підкреслила перша віцепрем’єрка.

Алгоритм набуття статусу критичного підприємством
Інфографіка: Юлія Свириденко/Фейсбук

Усі ці зміни запрацюють із 1 грудня. Подавати документи на підтвердження критичності можна вже зараз.

Повний текст постанови Кабміну №1332.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін опублікував постанову 1332 від 22 листопада, якою вніс зміни до попередніх своїх рішень щодо порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час".