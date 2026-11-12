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П’яний водій на вантажівці намагався втекти від копів під Харковом (відео)

Транспорт 21:25   12.11.2026
Тетяна Литвіна
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П’яний водій на вантажівці намагався втекти від копів під Харковом (відео)

На блокпосту в Чугуєві водій вантажного автомобіля DAF із причепом проігнорував вимогу поліціянтів зупинитися. Копам довелося розпочати погоню за ним і застосувати спецзасіб, повідомили в облуправлінні поліції.

Інцидент стався 11 листопада близько 6:30. Інспектори патрульної поліції подали сигнал про зупинення вантажівки для перевірки документів. Проте водій продовжив рух. Правоохоронці почали переслідувати вантажівку, включивши на своєму авто проблискові маячки.

погоня вантажівка Чугуїв

“Протягом усього переслідування водій вантажівки не реагував на включені світлові та звукові сигнали службових автомобілів та ігнорував неодноразові вимоги зупинитися, а також під час руху своїми діями створював небезпеку іншим учасникам дорожнього руху”, – кажуть у поліції.

погоня вантажівка Чугуїв

Тоді копи задіяли спеціальний засіб примусової зупинки автомобілів – “їжак”. Тільки тоді вантажівку вдалося зупинити.

погоня вантажівка Чугуїв

Як виявилось, 37-річний водій був у стані алкогольного сп’яніння. На нього склали три протоколи: керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130), невиконання вимоги про зупинку (ст. 122-2) і створення аварійної обстановки (ч. 5 ст. 122).

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Нагадаємо, через удар FPV-дрона по автівці в районі села Безруки загинула жінка. Пасажирку водійка підібрала по дорозі, вони не були знайомі, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 21:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На блокпосту в Чугуєві водій вантажного автомобіля DAF із причепом проігнорував вимогу поліціянтів зупинитися. Копам довелося розпочати погоню.".