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Скоїв смертельну ДТП і втік: водія розшукали на Харківщині – поліція

Події 16:09   05.11.2026
Вікторія Яковенко
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Скоїв смертельну ДТП і втік: водія розшукали на Харківщині – поліція

Смертельна аварія сталася 4 листопада близько 17:15 у селищі Краснопавлівка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, за даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ, рухаючись у напрямку міста Златопіль, збив 47-річну жінку та її 16-річну доньку, які переходили проїзну частину дороги. Після цього чоловік залишив місце ДТП.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її доньку шпиталізували у тяжкому стані.

«Для розшуку водія поліцейські ввели в дію спеціальну операцію «Перехват». У результаті проведених заходів правоохоронці встановили місцезнаходження автомобіля ВАЗ у селі Яковлівка. За кермом перебував 40-річний місцевий житель», – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та можливих очевидців. Також копи готуються повідомити фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ.

Чоловіку може загрожувати до 8 років тюрми.

смертельное ДТП на Харьковщине

смертельное ДТП на Харьковщине

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські повідомили про підозру 21-річному чоловіку, який, за даними слідства, викрав автомобіль та потрапив в ДТП. Раніше його вже судили за аналогічні злочини.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 16:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 4 листопада близько 17:15 у селищі Краснопавлівка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".