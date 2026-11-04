Бив сокирою по голові: у Харкові чоловік напав на водія вантажівки

Інцидент стався біля крамниці, коли водій привіз товар. Він залишився живим. Нападника тепер підозрюють у скоєнні хуліганства.

Як повідомили в облуправлінні поліції, 61-річний чоловік під’їхав на автомобілі до водія вантажівки з сокирою і почав поводитися агресивно, нецензурно висловлюючись. Під час конфлікту нападник двічі вдарив потерпілого обухом сокири по голові. Також він штовхав його та бив. Сокирою пошкодив і зовнішнє дзеркало вантажівки.

За даними поліції, водій отримав легкі тілесні ушкодження.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, конфлікт в одному з магазинів Харкова ледь не переріс у поножовщину. Нападнику повідомили про підозру у загрозі вбивством.