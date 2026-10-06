П’яний водій хотів дати хабар, але копи відмовилися: чим усе закінчилося

Подія сталася в селі Ков’яги Валківської громади. Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, тоді копи зупинили авто Opel Zafira.

Під час спілкування правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити відповідні експертизи, щоби підтвердити чи спростувати це – чоловік відмовився.

“У цей момент 58-річний чоловік, який перебував на місці події та був знайомий із водієм, запропонував правоохоронцям 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти він хотів, щоб поліцейські не складали адміністративний матеріал та не притягували водія до відповідальності”, – розповіли копи.

Вони пояснили, що за це передбачено вже кримінальну відповідальність. Після цього на місце прибула слідчо-оперативна група.

“Слідчі відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції провели необхідні процесуальні дії. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до Валківського районного суду“, – зазначили в поліції.