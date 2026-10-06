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Пьяный водитель хотел дать взятку, но копы отказались: чем все закончилось

Происшествия 11:10   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пьяный водитель хотел дать взятку, но копы отказались: чем все закончилось

Событие произошло в селе Ковяги Валковской громады. Как передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, тогда копы остановили авто Opel Zafira.

Во время общения правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Однако проходить соответствующие экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть это – мужчина отказался.

«В этот момент 58-летний мужчина, находившийся на месте происшествия и был знаком с водителем, предложил правоохранителям 20 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти средства он хотел, чтобы полицейские не составляли административный материал и не привлекали водителя к ответственности», – рассказали копы.

Они объяснили, что за это предусмотрена уже Уголовная ответственность. После чего на место прибыла следственно-оперативная группа.

«Следователи отделения полиции №1 Богодуховского районного отдела полиции провели необходимые процессуальные действия. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. По завершении досудебного расследования обвинительный акт относительно подозреваемого направлен в Валковский районный суд», – отметили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Событие произошло в селе Ковяги Валковской громады. Как передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, тогда копы остановили авто Opel Zafira.".