20 ноября в Украине – День защиты детей. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине погиб 121 ребенок, еще 926 несовершеннолетних пострадали.

Только в этом году погибли 15 детей, а 300 получили травмы разной степени тяжести, добавили правоохранители.

По данным прокуратуры, жертвами сексуальных преступлений в регионе стали 48 несовершеннолетних. Громкие дела напомнили правоохранители.

«В этом году к пожизненному заключению приговорен российский военный, который в марте 2022 года расстрелял автомобиль семьи, которая пыталась эвакуироваться. Отец и его 9-летняя дочь погибли. Мать и 17-летний сын получили ранения. Пожизненный приговор в апелляции оставлен в силе по отношению к харьковчанину, который систематически развращал и насиловал свою почерку. Установлено более 40 эпизодов преступлений», – рассказали в прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Также оставшуюся жизнь в тюрьме проведет мужчина, который насиловал трех малолетних падчериц. Кроме того, в суд передали дело мужчины, который, по данным следствия, насиловал девочку, считавшая его родным дедушкой.

«Еще один мужчина приговорен к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки. Он заманил ребенка в леса и угрожал расправой, если он расскажет о пережитом. Девочке удалось скрыться, когда мужчина заснул, и сообщить о преступлении. Еще одно дело, направленное в суд, касается монаха, обвиняемого в изнасиловании 14-летней девушки, шантаже и совершении сексуальных преступлений в отношении детей», — отметили правоохранители.

В течение года по искам прокуратуры открыто 39 судебных разбирательств в сфере охраны детства на общую сумму почти 45 млн грн. Уже удовлетворено 27 исков на 23,5 млн грн.