Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, поджег два автомобиля за пять минут.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант общался в популярном Telegram-боте для знакомств с пользователем, который передал ему контакт другого лица — так называемого «куратора». Он предложил харьковчанину поджигать автомобили.

Правоохранители установили: по инструкциям «заказчика» мужчина купил на автозаправке бензин. Он подыскал во дворе многоэтажки по улице Дмитрия Коцюбайло транспортные средства, сфотографировал их и согласовал цели с «куратором».

«15 ноября около 01:00 харьковчанин подошел к припаркованному возле одного из подъездов автомобиля Mazda 6, облил капот и лобовое стекло бензином и поджег. Уже через пять минут возле соседнего подъезда он аналогичным способом поджег Nissan Rogue. Оба автомобиля выгорели дотла. Размер причиненного владельцам ущерба устанавливается», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Мужчине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 грн.

«В рамках следствия проверяется возможная причастность представителей рф к организации и координации этих преступлений», — отметили в прокуратуре.