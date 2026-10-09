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50% тела в ожогах: мужчина поджег жену в Лозовой – прокуратура

Происшествия 13:11   09.10.2026
Виктория Яковенко
50% тела в ожогах: мужчина поджег жену в Лозовой – прокуратура

Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, пытался сжечь жену заживо.

По данным Харьковской областной прокуратуры, событие произошло вечером 7 октября в частном доме в городе Лозовая. Установлено, что между супругами возникла внезапная ссора.

Правоохранители говорят: мужчина вышел в гараж и налил в пластиковое ведро бензин. Вернувшись в дом, мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег спичками.

«Охваченная пламенем потерпевшая выбежала на улицу. В этот момент мимо проезжал автомобиль — случайный свидетель немедленно остановился, погасил горящую одежду и вызвал скорую. Потерпевшая получила термические ожоги головы, шеи и туловища — около 50% поверхности тела. Женщину госпитализировали», – рассказали в прокуратуре.

Потерпевшую удалось спасти. Правоохранители задержали ее мужа и вручили ему подозрение в оконченном покушении на умышленное убийство.

мужчина поджег жену на Харьковщине

Напомним, долгое время женщина в Харьковской области считалась пропавшей без вести. Правоохранители установили обстоятельства ее гибели. По данным следствия, ее убил знакомый, ему вручили подозрение.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, пытался сжечь жену заживо.".