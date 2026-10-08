Два года искали женщину на Харьковщине: в убийстве подозревают ее знакомого

Долгое время женщина на Харьковщине считалась пропавшей без вести. Правоохранители установили обстоятельства ее гибели. По данным следствия, ее убили. Подозрение фигуранту уже вручили.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: преступление произошло осенью 2024 года в поселке Соколово Чугуевского района. Тогда к правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что ее 41-летняя дочь пошла по делам и не вернулась. Женщину объявили в розыск, долгое время она считалась пропавшей без вести.

Следствие выяснило, что произошло.

«Так, вечером 27 октября 2024 года женщина пришла в гости к своему знакомому. Во время общения хозяин заметил, что из кармана его куртки исчез военный билет. Он начал обвинять гостю в похищении документа, разозлился и решил ее убить», — говорят в прокуратуре.

По данным правоохранителей, мужчина взял кожаный ремень, подошел к женщине со спины, когда она сидела на стуле и набросил его ей на шею.

«Он перекинул концы ремня через плечо, подвесил потерпевшую и удерживал в таком положении около пяти минут, пока она не прекратила подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сжег одежду и личные вещи убитой, а ее тело замотал в полимерную пленку и зарыл неподалеку от своего дома», — рассказали в прокуратуре.

50-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве.