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Два года искали женщину на Харьковщине: в убийстве подозревают ее знакомого

Происшествия 14:41   08.10.2026
Виктория Яковенко
Два года искали женщину на Харьковщине: в убийстве подозревают ее знакомого

Долгое время женщина на Харьковщине считалась пропавшей без вести. Правоохранители установили обстоятельства ее гибели. По данным следствия, ее убили. Подозрение фигуранту уже вручили.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: преступление произошло осенью 2024 года в поселке Соколово Чугуевского района. Тогда к правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что ее 41-летняя дочь пошла по делам и не вернулась. Женщину объявили в розыск, долгое время она считалась пропавшей без вести.

Следствие выяснило, что произошло.

«Так, вечером 27 октября 2024 года женщина пришла в гости к своему знакомому. Во время общения хозяин заметил, что из кармана его куртки исчез военный билет. Он начал обвинять гостю в похищении документа, разозлился и решил ее убить», — говорят в прокуратуре.

По данным правоохранителей, мужчина взял кожаный ремень, подошел к женщине со спины, когда она сидела на стуле и набросил его ей на шею.

«Он перекинул концы ремня через плечо, подвесил потерпевшую и удерживал в таком положении около пяти минут, пока она не прекратила подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сжег одежду и личные вещи убитой, а ее тело замотал в полимерную пленку и зарыл неподалеку от своего дома», — рассказали в прокуратуре.

50-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долгое время женщина на Харьковщине считалась пропавшей без вести. Правоохранители установили обстоятельства ее гибели. По данным следствия, ее убили. Подозрение фигуранту вручили.".