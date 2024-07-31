Деньги без вести пропавшего воина украла с карты женщина на Харьковщине
41-летней жительнице Чугуева, которая перевела на свой счет почти 50 тысяч гривен без вести пропавшего военнослужащего ВСУ, сообщили о подозрении.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале января прошлого года женщина получила от волонтеров вещи своего мужа-военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения задания в Бахмутском районе, а также его побратима.
«Вместо того, чтобы передать вещи побратима его родственникам, женщина обратила ситуацию в свою пользу. Получив доступ к его мобильному телефону и войдя в приложение банка, она перевела почти 50 тысяч гривен с карточки побратима мужчины на свой счет», — добавили правоохранители.
Фигурантке сообщили о подозрении по фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 УКУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: без вести, побратим, прокуратура, пропал, украла, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летней жительнице Чугуева, которая перевела на свой счет почти 50 тысяч гривен без вести пропавшего военнослужащего ВСУ, сообщили о подозрении.".