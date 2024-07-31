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Деньги без вести пропавшего воина украла с карты женщина на Харьковщине

Общество 13:13   31.07.2024
Виктория Яковенко
Деньги без вести пропавшего воина украла с карты женщина на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

41-летней жительнице Чугуева, которая перевела на свой счет почти 50 тысяч гривен без вести пропавшего военнослужащего ВСУ, сообщили о подозрении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале января прошлого года женщина получила от волонтеров вещи своего мужа-военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения задания в Бахмутском районе, а также его побратима.

«Вместо того, чтобы передать вещи побратима его родственникам, женщина обратила ситуацию в свою пользу. Получив доступ к его мобильному телефону и войдя в приложение банка, она перевела почти 50 тысяч гривен с карточки побратима мужчины на свой счет», — добавили правоохранители.

Фигурантке сообщили о подозрении по фактам кражи, совершенной в условиях военного положения, и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 УКУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летней жительнице Чугуева, которая перевела на свой счет почти 50 тысяч гривен без вести пропавшего военнослужащего ВСУ, сообщили о подозрении.".