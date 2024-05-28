Грабил разбитые квартиры на Салтовке: мужчину «посадили» на 6 лет

31-летний мужчина, который грабил квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с сентября 2023 года фигурант проникал в квартиры в разбитых из-за обстрелов домов по улицам Метростроителей и Натальи Ужвий.

«Он забирал с собой все уцелевшее имущество собственников. Среди них: счетчики, краны, телевизор, кухонные принадлежности, системный блок и другое», — добавили правоохранители.

Мужчину задержали 28 февраля этого года. В суде он полностью признал свою вину.

Фигуранта признали виновным по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Он проведет в тюрьме 6 лет.