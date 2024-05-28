Грабил разбитые квартиры на Салтовке: мужчину «посадили» на 6 лет
Фото: Харьковская областная прокуратура
31-летний мужчина, который грабил квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове, получил приговор.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с сентября 2023 года фигурант проникал в квартиры в разбитых из-за обстрелов домов по улицам Метростроителей и Натальи Ужвий.
«Он забирал с собой все уцелевшее имущество собственников. Среди них: счетчики, краны, телевизор, кухонные принадлежности, системный блок и другое», — добавили правоохранители.
Мужчину задержали 28 февраля этого года. В суде он полностью признал свою вину.
Фигуранта признали виновным по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Он проведет в тюрьме 6 лет.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний мужчина, который грабил квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове, получил приговор.".