Забирал еду, свиней и авто: разоблачили оккупанта, грабившего на Харьковщине

Правоохранители идентифицировали оккупанта, который, по данным следствия, терроризировал гражданских во время захвата села Капитоловка на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – военнослужащий 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва «ЛНР» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ. Установлено, что в марте 2022-го во время временной оккупации он вместе с другими российскими военными проводил незаконные обыски в частных домах местных жителей.

«Угрожая огнестрельным оружием, оккупанты заставляли людей отдавать транспортные средства, электрогенераторы, продукты питания и даже личные вещи. Любое сопротивление подавлялось силой, применяя психологическое давление, запугивание и угрозы убийством. Гражданские жили в постоянном страхе, их жизнь превращалась в выживание от одной минуты до другой», — отметили правоохранители.

Пострадавших выбирали преимущественно среди тех, кто отказывался получать так называемую «гуманитарную помощь» от РФ, рассказали в прокуратуре. Оккупанты забирали у людей запасы продуктов и даже скот: одного из жителей заставили отдать свиней элитной породы, зарубить их и загрузить в автомобиль.

«В нескольких случаях преступники не ограничивались грабежами. Гражданских похищали, содержали в подвалах и пытали. Одному из потерпевших кафиры силой засунули в рот 1 гривну. Они угрожали, что если мужчина уберет «кляп», его расстреляют. Однако его все-таки отпустили. Указанное преступление подозреваемый совершил совместно с другим оккупантом, причастным к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко. Относительно сообщника уже идет судебное разбирательство», — уточнили правоохранители.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК в редакции 2022 года). Его готовятся объявить в розыск.