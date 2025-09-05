Live
Забирав їжу, свиней і авто: викрили окупанта, який грабував на Харківщині

Суспільство 14:20   05.09.2025
Вікторія Яковенко
Забирав їжу, свиней і авто: викрили окупанта, який грабував на Харківщині

Правоохоронці ідентифікували окупанта, який, за даними слідства, тероризував цивільних під час захоплення села Капитолівка на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – військовослужбовець 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ. Встановлено, що у березні 2022 року під час тимчасової окупації він разом із іншими російськими військовими проводив незаконні обшуки у приватних будинках місцевих мешканців.

«Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупанти змушували людей віддавати транспортні засоби, електрогенератори, продукти харчування та навіть особисті речі. Будь-який спротив придушували силою, застосовуючи психологічний тиск, залякування та погрози вбивством. Цивільні жили в постійному страху, їхнє життя перетворювалося на виживання від однієї хвилини до іншої», – зазначили правоохоронці.

Потерпілих обирали переважно серед тих, хто відмовлявся отримувати так звану «гуманітарну допомогу» від РФ, розповіли у прокуратурі. Окупанти забирали у людей запаси продуктів і навіть худобу: одного з мешканців змусили віддати свиней елітної породи, зарубати їх та завантажити в автомобіль.

«У кількох випадках злочинці не обмежувалися грабежами. Цивільних викрадали, утримували у підвалах і катували. Одному із потерпілих окупанти силою засунули в рот 1 гривню. Вони погрожували, що якщо чоловік прибере «кляп», його розстріляють. Проте його таки відпустили. Вказаний злочин підозрюваний вчинив спільно з іншим окупантом, причетним до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка. Стосовно спільника вже триває судовий розгляд», – уточнили правоохоронці.

Фігуранту заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ в редакції 2022 року). Його готуються оголосити в розшук.

Читайте також: Вбивство письменника Вакуленка на Харківщині: встановлений четвертий бойовик

Автор: Вікторія Яковенко
