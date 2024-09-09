«Обчищав» дачі на Харківщині: викрили ймовірного зловмисника
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці викрили чоловіка, який ймовірно, обкрадав дачі на Харківщині.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: отримували заяви громадян про те, що в одному із садових товариств Новопокровської громади орудує крадій.
«Зловмисник забирав з будинків усе, що міг винести: від алюмінієвих каструль та електроінструментів до побутових приладів та меблів», – додали в поліції.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 42–річний мешканець Харкова, який вже був за ґратами за майнові злочини.
Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чоловіка, який ймовірно, обкрадав дачі на Харківщині.".