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«Обчищав» дачі на Харківщині: викрили ймовірного зловмисника

Суспільство 13:19   09.09.2024
Вікторія Яковенко
«Обчищав» дачі на Харківщині: викрили ймовірного зловмисника Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили чоловіка, який ймовірно, обкрадав дачі на Харківщині.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: отримували заяви громадян про те, що в одному із садових товариств Новопокровської громади орудує крадій.

«Зловмисник забирав з будинків усе, що міг винести: від алюмінієвих каструль та електроінструментів до побутових приладів та меблів», – додали в поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 42–річний мешканець Харкова, який вже був за ґратами за майнові злочини.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чоловіка, який ймовірно, обкрадав дачі на Харківщині.".