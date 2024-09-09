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«Обчищал» дачи на Харьковщине: разоблачили вероятного злоумышленника

Общество 13:19   09.09.2024
Виктория Яковенко
«Обчищал» дачи на Харьковщине: разоблачили вероятного злоумышленника Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили мужчину, который, вероятно, грабил дачи на Харьковщине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: получали заявления граждан о том, что в одном из садовых товариществ Новопокровской громады орудует вор.

«Злоумышленник забирал из домов все, что мог вынести: от алюминиевых кастрюль и электроинструментов до бытовых приборов и мебели», — добавили в полиции.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Харькова, который уже был за решеткой за имущественные преступления.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который, вероятно, грабил дачи на Харьковщине.".