«Обчищал» дачи на Харьковщине: разоблачили вероятного злоумышленника

Правоохранители разоблачили мужчину, который, вероятно, грабил дачи на Харьковщине.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: получали заявления граждан о том, что в одном из садовых товариществ Новопокровской громады орудует вор.

«Злоумышленник забирал из домов все, что мог вынести: от алюминиевых кастрюль и электроинструментов до бытовых приборов и мебели», — добавили в полиции.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Харькова, который уже был за решеткой за имущественные преступления.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.