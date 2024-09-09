«Обчищал» дачи на Харьковщине: разоблачили вероятного злоумышленника
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разоблачили мужчину, который, вероятно, грабил дачи на Харьковщине.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: получали заявления граждан о том, что в одном из садовых товариществ Новопокровской громады орудует вор.
«Злоумышленник забирал из домов все, что мог вынести: от алюминиевых кастрюль и электроинструментов до бытовых приборов и мебели», — добавили в полиции.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Харькова, который уже был за решеткой за имущественные преступления.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, грабил, дачи, полиция, преступник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который, вероятно, грабил дачи на Харьковщине.".