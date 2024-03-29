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Убийство в садовом товариществе под Харьковом: дачник ударил соседа ножом

Происшествия 19:19   29.03.2024
Елена Нагорная
Убийство в садовом товариществе под Харьковом: дачник ударил соседа ножом

В садовом товариществе в поселке Новопокровка Чугуевского района произошло убийство. На одной из дач нашли мертвым 61-летнего харьковчанина. На теле обнаружили ножевые ранения.

Правоохранители задержали 56-летнего хозяина дачи, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По версии следствия, подозреваемый пригласил соседа в гости. В ходе распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин ударил знакомого кухонным ножом в лицо.

У фигуранта изъяли нож и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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11:25
Под Харьковом в садовом товариществе горела дача

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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В садовом товариществе в поселке Новопокровка Чугуевского района произошло убийство".