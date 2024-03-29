Убийство в садовом товариществе под Харьковом: дачник ударил соседа ножом

В садовом товариществе в поселке Новопокровка Чугуевского района произошло убийство. На одной из дач нашли мертвым 61-летнего харьковчанина. На теле обнаружили ножевые ранения.

Правоохранители задержали 56-летнего хозяина дачи, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По версии следствия, подозреваемый пригласил соседа в гости. В ходе распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин ударил знакомого кухонным ножом в лицо.

У фигуранта изъяли нож и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.