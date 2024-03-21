13,5 лет дали мужчине, убившему друга и обвинившему в этом отца на Харьковщине

В Харькове приговорили ранее судимого 22-летнего мужчину, который 3 января 2022 в селе Огульцы Богодуховского района убил своего давнего друга, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчина решил встретиться со старым знакомым, которого давно не видел. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, молодой человек схватил нож и ударил в шею 38-летнего хозяина дома, от чего тот скончался на месте.

После убийца сбежал в Харьков, где скрывался, но 6 января 2022 года правоохранители разоблачили и задержали беглеца его.

На суде мужчина вину не признал и обвинил в убийстве своего отца. По его «версии», отец ревновал свою жену к погибшему, поэтому убил мужчину, а правоохранители «сфабриковали» дело против него.

Вину мужчины доказали в суде. 19 марта 2024 года судья Жовтневого районного суда Харькова вынес обвинительный приговор и дал убийце срок 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.