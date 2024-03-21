Драка переросла в убийство: на Харьковщине задержали мужчину (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали на Харьковщине 20-летнего мужчину, который убил человека.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 марта получили сообщение о том, что в городе Барвенково обнаружили тело 31-летнего мужчины в собственном доме.
Правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по голове. В результате полученных травм тот погиб на месте.
Копы установили злоумышленника, им оказался 20-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, задержали, полиция, убил, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали на Харьковщине 20-летнего мужчину, который убил человека.".