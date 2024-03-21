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Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)

Події 12:41   21.03.2024
Вікторія Яковенко
Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали на Харківщині 20-річного чоловіка, який до смерті забив людину.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 березня отримали повідомлення про те, що у місті Барвінкове виявили тіло 31-річного чоловіка у власному будинку.

Правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.

Копи встановили зловмисника, ним виявився 20-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині 20-річного чоловіка, який до смерті забив людину.".