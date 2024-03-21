Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)

Правоохоронці затримали на Харківщині 20-річного чоловіка, який до смерті забив людину.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 березня отримали повідомлення про те, що у місті Барвінкове виявили тіло 31-річного чоловіка у власному будинку.

Правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.

Копи встановили зловмисника, ним виявився 20-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.