Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали на Харківщині 20-річного чоловіка, який до смерті забив людину.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 березня отримали повідомлення про те, що у місті Барвінкове виявили тіло 31-річного чоловіка у власному будинку.
Правоохоронці з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.
Копи встановили зловмисника, ним виявився 20-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.
Читайте також: На Харківщині до смерті забив батька п’яний син: йому «світить» 15 років тюрми
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: драка, задержали, поліція, убил, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині 20-річного чоловіка, який до смерті забив людину.".