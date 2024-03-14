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На Харківщині до смерті забив батька п’яний син: йому «світить» 15 років тюрми

Суспільство 13:45   14.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині до смерті забив батька п’яний син: йому «світить» 15 років тюрми

На Харківщині судитимуть 30-річного чоловіка, який вбив рідного батька.

Йдеться про події 17 січня. Тоді в будинку в селі Огіївка Красноградського району чоловік посварився зі своїм 55-річним батьком, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Проте конфлікт словами не закінчився. Син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям.  Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками», – зазначили правоохоронці.

Від отриманих травм батько загинув на місці.

Наразі фігурант перебуває у СІЗО. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть 30-річного чоловіка, який вбив рідного батька.".