На Харківщині до смерті забив батька п’яний син: йому «світить» 15 років тюрми
На Харківщині судитимуть 30-річного чоловіка, який вбив рідного батька.
Йдеться про події 17 січня. Тоді в будинку в селі Огіївка Красноградського району чоловік посварився зі своїм 55-річним батьком, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Проте конфлікт словами не закінчився. Син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям. Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками», – зазначили правоохоронці.
Від отриманих травм батько загинув на місці.
Наразі фігурант перебуває у СІЗО. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть 30-річного чоловіка, який вбив рідного батька.".