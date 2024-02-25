Харків’янин забив знайому сокирою, щоб не віддавати 7 тис. грн боргу (фото)
У Салтівському районі Харкова вбили жінку. Вона жила у квартирі сама. Тіло виявила дочка, коли прийшла відвідати матір.
Лікарі констатували смерть від численних ударів по голові. Під час слідства правоохоронці встановили, що раніше жінка позичила знайомому 7 тисяч гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
“Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. У сумці він приніс сокиру. Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він завдав їй шість ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав квартиру, зачинив її ключами потерпілої та втік”, – розповіли правоохоронці.
43-річного місцевого жителя затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (убивство) ККУ. У нього вдома під час обшуку знайшли сокиру, одяг та ключі від квартири жертви.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 12:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова вбили жінку".