Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали
Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, 9 липня на гарячу лінію “102” зателефонував 13-річний хлопчик.
Він повідомив, що його побиває 74-річний дідусь. На місце виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенали.
“У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району. Дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі. Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили в поліції.
Де зараз батьки хлопчика – невідомо. Поліцейські намагаються встановити їхнє місцезнаходження.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, 9 липня на гарячу лінію “102” зателефонував 13-річний хлопчик.".