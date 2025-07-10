Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали

Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, 9 липня на гарячу лінію “102” зателефонував 13-річний хлопчик.

Він повідомив, що його побиває 74-річний дідусь. На місце виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенали.

“У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району. Дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі. Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили в поліції.

Де зараз батьки хлопчика – невідомо. Поліцейські намагаються встановити їхнє місцезнаходження.