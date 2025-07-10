Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харків  +33°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали

Події 10:57   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали

Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, 9 липня на гарячу лінію “102” зателефонував 13-річний хлопчик.

Він повідомив, що його побиває 74-річний дідусь. На місце виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенали.

У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району. Дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі. Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили в поліції.

Де зараз батьки хлопчика – невідомо. Поліцейські намагаються встановити їхнє місцезнаходження.

Читайте також: Підкинула собаку до КП? У Харкові шукають жінку (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Трубопроводи для Харкова закупить Японське агентство (JICA)
Трубопроводи для Харкова закупить Японське агентство (JICA)
10.07.2025, 12:00
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
Новини Харкова — головне 9 липня: спека б’є рекорди; ракетний удар в області
09.07.2025, 21:31
«Удар був підступним»: росіяни обстріляли машину енергетиків у Куп’янську
«Удар був підступним»: росіяни обстріляли машину енергетиків у Куп’янську
10.07.2025, 11:25
Новини Харкова — головне 10 липня: РФ захопила нові території, 68 пожеж
Новини Харкова — головне 10 липня: РФ захопила нові території, 68 пожеж
10.07.2025, 11:42
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали
Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали
10.07.2025, 10:57
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
10.07.2025, 09:57

Новини за темою:

18:33
ДТП у Харкові з машиною рятувальників: постраждала дитина (відео, фото)
11:15
Дитина в Харкові залізла на дах недобудови: відео порятунку дівчинки
17:30
Дитина потонула у річці на Харківщині – ДСНС
21:50
Харківська нардепка народила сина “Ахіллесу” (фото)
17:42
Дівчинку вилучили з родини, яка мешкала в антисанітарії на Харківщині

Ви читали новину: «Хлопчик сам зателефонував копам і повідомив, що дід його б’є – дитину забрали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області, 9 липня на гарячу лінію “102” зателефонував 13-річний хлопчик.".