Дві людини загинули: ДТП сталася під Харковом (фото)

Смертельна аварія сталася вранці 22 жовтня в селищі Бабаї, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За попередніми даними, на перехресті автодороги 60-річний водій автомобіля Renault, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі вантажному автомобілю MAN, за кермом якого перебував 53-річний чоловік. Внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. Надалі автомобіль MAN зіштовхнувся з легковиком Opel, який рухався у тому ж напрямку сусідньою смугою», – розповіли правоохоронці.

Унаслідок ДТП водій Renault та його 63-річна пасажирка загинули на місці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік і троє дітей загинули. Тоді Ольга була вагітною. Дівчинка потрапила у лікарню після ДТП. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці цієї аварії.