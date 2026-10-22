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Дві людини загинули: ДТП сталася під Харковом (фото)

Події 16:44   22.10.2026
Вікторія Яковенко
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Дві людини загинули: ДТП сталася під Харковом (фото)

Смертельна аварія сталася вранці 22 жовтня в селищі Бабаї, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За попередніми даними, на перехресті автодороги 60-річний водій автомобіля Renault, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі вантажному автомобілю MAN, за кермом якого перебував 53-річний чоловік. Внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. Надалі автомобіль MAN зіштовхнувся з легковиком Opel, який рухався у тому ж напрямку сусідньою смугою», – розповіли правоохоронці.

Унаслідок ДТП водій Renault та його 63-річна пасажирка загинули на місці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини аварії встановлюються.

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

смертельное ДТП произошло под Харьковом

Нагадаємо, 13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік і троє дітей загинули. Тоді Ольга була вагітною. Дівчинка потрапила у лікарню після ДТП. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці цієї аварії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася вранці 22 жовтня в селищі Бабаї, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".