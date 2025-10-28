Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища
В організації незаконного сміттєзвалища звинувачують директора КП у Бабаях, а також двох водіїв Височанської селищної ради, уточнили у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, вони порушували вимоги екологічного та землеохоронного законодавства.
“Так, протягом березня 2022-січня 2025 року обвинувачені, знаючи, що перевезення відходів має здійснюватися до спеціальних полігонів, замість цього вивозили і скидали сміття на земельну ділянку, яка для цього не призначена”, – пояснили правоохоронці.
Внаслідок цього обвинувачені забруднили шкідливими речовинами землі, які належать державному підприємству. Загальну завдану шкоду фахівці оцінили у 1,2 мільйона гривень.
“Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактами забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, та самовільного зайняття земельної ділянки, вчинених групою осіб (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 КК України). Обвинувачених судитимуть у Харківському районному суді Харківської області”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Гасили понад дві години: вночі у Харкові вирувала пожежа (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: бабаи, земли, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 10:44;