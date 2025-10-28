Live
Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища

Події 10:44   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В організації незаконного сміттєзвалища звинувачують директора КП у Бабаях, а також двох водіїв Височанської селищної ради, уточнили у Харківській облпрокуратурі. 

За даними слідства, вони порушували вимоги екологічного та землеохоронного законодавства.

“Так, протягом березня 2022-січня 2025 року обвинувачені, знаючи, що перевезення відходів має здійснюватися до спеціальних полігонів, замість цього вивозили і скидали сміття на земельну ділянку, яка для цього не призначена”, – пояснили правоохоронці.

Внаслідок цього обвинувачені забруднили шкідливими речовинами землі, які належать державному підприємству. Загальну завдану шкоду фахівці оцінили у 1,2 мільйона гривень.

“Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактами забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, та самовільного зайняття земельної ділянки, вчинених групою осіб (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 КК України). Обвинувачених судитимуть у Харківському районному суді Харківської області”, – додали у прокуратурі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
