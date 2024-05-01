Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який незаконно вирубав тополі у захисній лісосмузі біля селища Бабаї. Збитки оцінюються у майже 120 тисяч гривень.
Чоловік рубав дерева за допомогою бензопили, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Потім фігурант завантажував деревину до причепа, який був приєднаний до квадроцикла, і їхав у бік свого будинку в селищі Бабаї.
Проте по дорозі чоловіка зупинили правоохоронці.
Порушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Йому загрожує до 7 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бабаи, вырубил, деревья, лесоруб, поліція, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 12:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який незаконно вирубав тополі у захисній лісосмузі біля селища Бабаї. Збитки оцінюються у майже 120 тисяч гривень.".