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Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото)

Суспільство 12:22   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який незаконно вирубав тополі у захисній лісосмузі біля селища Бабаї. Збитки оцінюються у майже 120 тисяч гривень.

Чоловік рубав дерева за допомогою бензопили, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Потім фігурант завантажував деревину до причепа, який був приєднаний до квадроцикла, і їхав у бік свого будинку в селищі Бабаї.

Проте по дорозі чоловіка зупинили правоохоронці.

Порушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Йому загрожує до 7 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 12:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який незаконно вирубав тополі у захисній лісосмузі біля селища Бабаї. Збитки оцінюються у майже 120 тисяч гривень.".